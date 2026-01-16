Sectores políticos están promoviendo una ‘firmatón’ en Bogotá como forma de protesta contra los acuerdos de paz firmados con las Farc, al considerar que estos han derivado en impunidad para los antiguos integrantes de esa guerrilla.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Betancourt enfrenta a exjefes de las Farc: ¿es suficiente el monitoreo electrónico como castigo?)

Según informó La FM, la iniciativa busca que la ciudadanía exprese su rechazo a las decisiones judiciales que, a juicio de los convocantes, no contemplan sanciones efectivas de cárcel para los excombatientes que hicieron parte del secretariado de las Farc.

La movilización se plantea como una protesta pacífica y se hará en varios puntos de la capital, con el objetivo de recolectar firmas que respalden el rechazo a los acuerdos suscritos en La Habana y firmados posteriormente en el Teatro Colón.

Lee También

Fecha, lugar y líderes de la convocatoria

De acuerdo con la información divulgada por La FM, la ‘firmatón’ fue convocada para este sábado 17 de enero a las 2:30 de la tarde, en la entrada principal del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

Josías Fiesco, del uribismo, confirmó la convocatoria y señaló que la jornada busca enviar un mensaje político en contra de lo que considera concesiones excesivas en el proceso de paz.

“Este sábado nos encontraremos en la entrada principal de Unicentro para la gran firmatón contra la impunidad”, afirmó Fiesco, citado por la emisora.

El dirigente también cuestionó los acuerdos firmados en La Habana y aseguró que estos han beneficiado a antiguos miembros de la guerrilla sin que enfrenten sanciones de prisión.

Decisiones recientes de la JEP

La convocatoria se produce luego de conocerse una reciente decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) relacionada con los miembros del antiguo secretariado de las Farc.

En dicha sentencia, el tribunal de justicia transicional impuso sanciones restaurativas y medidas de reparación a las víctimas, pero no estableció penas de cárcel para los exjefes guerrilleros, siempre y cuando cumplan con los compromisos de verdad, reparación y no repetición.

Este punto ha sido uno de los principales focos de crítica por parte del uribismo, que sostiene que el modelo de justicia transicional contempla castigos insuficientes frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Desde estos sectores se insiste en que la ausencia de penas privativas de la libertad constituye un mensaje negativo para las víctimas y para la sociedad en general.

Debate político alrededor de los acuerdos de La Habana

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, el Centro Democrático ha defendido públicamente la necesidad de modificar o derogar lo pactado en La Habana, argumentando que el texto final dejó vacíos jurídicos y beneficios excesivos para los excombatientes.

Sin embargo, según recordó La FM, los intentos por desmontar o cambiar de fondo los acuerdos no han prosperado en el Congreso de la República, donde no han encontrado las mayorías necesarias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.