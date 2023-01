Continúa la controversia tras la convocatoria de movilización, a través de firmas, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en contra de un proyecto de ley que presentaría en las próximas semanas el Ministerio de Justicia y que permitiría la excarcelación de presos a través de procesos de resocialización y reparación a las víctimas.

Aunque no se conocen los detalles finales del documento que se radicaría ante el Congreso de la República, se ha cuestionado la propuesta de excarcelar a ciertas personas privadas de la libertad que se encuentren en la cárcel por delitos menores.

De acuerdo con López, este proyecto, de ser aprobado por el congreso, dejaría en libertad a 6.895 personas privadas de libertad en la capital del país. Sin embargo, el ministro aseguró que estas cifras no corresponden a lo que se propone.

“La presentación realizada por la alcaldesa no corresponde con la realidad, no sabemos de donde saco esas cifras. Reconozco el valor de la alcaldesa, pero no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación y para que aquellos que cometen un crimen, no lo repitan”, aseveró el ministro Osuna a medios de comunicación.

Ante esto la alcaldesa Claudia López indicó que las cifras expuestas públicamente provienen de bases de datos del Gobierno Nacional, y para el caso de Bogotá, estima que de los 17 mil presos en Bogotá cerca del 7 mil podría verse beneficiados por este proyecto.

“Con esta ley se pretendería excarcelar a los pocos delincuentes que hemos podido poner tras las rejas. Solamente dos de cada diez delincuentes terminan judicializados, ocho quedan impunes y nos van a decir que ahora que los van a sacar impunemente”, indicó la alcaldesa de Bogotá.

Una de las principales motivaciones del proyecto, según indicó Osuna, es lograr el disminuir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención transitorios, a través de procesos de reparación aprobados por un juez, que puede resultar en la reducción de penas.

“Un proyecto penal nunca va a evitar los crímenes en un país, pero nuestro objetivo es buscar cambiar las cosas, hacerlas más eficientes a través de procesos de justicia restaurativa. No es cierto que se aprueba el proyecto y se abren las puertas de las cárceles”, indicó el ministro de Justicia.

De esta manera, la reacción de la Alcaldesa de Bogotá ha sido apoyada y cuestionada por miembros del Concejo de Bogotá:

“Alcaldesa, está en el lugar equivocado” – Diego Cancino (Alianza Verde)

Espero que la alcaldesa asuma esta reflexión de la manera más cariñosa posible y respetuosa, pero está en el lugar equivocado. El Partido Verde defiende la democracia deliberativa y no está con el populismo punitivo. Como lo han demostrado los profesores de la Universidad de Chicago, donde estudió el doctorado, la alcaldesa Claudia López, evaluaciones de alto impacto rigurosas hechas en al menos 20 países demuestran que aumentar las penas, meter más gente en las cárceles no disminuyen la impunidad y no garantiza justicia. Así que, si vamos a decir que reinterpretar la pena es impunidad, entonces digamos de frente que no apoyamos el proceso de paz ni los principios del Partido Verde, que viva Álvaro Uribe Vélez y que te vas al Centro Democrático, Claudia López.

Una protesta válida- Samir Amisambra (Liberal)

Debo decir que estoy totalmente en desacuerdo con la excarcelación de las personas que han infringido la ley en alguna de sus formas. Creo que en esto nuevamente se equivoca el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y eso es dar un mensaje equivocado a las personas que han cometido este tipo de delitos. Frente a lo de la alcaldesa, me parece una buena fórmula unirnos todos los colombianos en torno a lo que estamos en desacuerdo de una forma pacífica. Es una forma de protestar pacíficamente en contra de las reglas que está imponiendo el Gobierno, cuando no estamos de acuerdo.

“Un cálculo político”- Heidy Sánchez (Unión Patriótica)

Aquí hay un cálculo político. La alcaldesa Claudia López sale a hacer este tipo de pronunciamientos, teniendo en cuenta que únicamente el 4% de las personas que viven en Bogotá se sienten seguras, y es incoherente al cuestionar algo que aún no está formalmente en un articulado. Además, son imprecisos los cálculos que hace, donde manifiesta que alrededor de 6900 personas saldrían de las cárceles. Esta carta abierta, tipo derecho de petición no cuenta argumentos reales. Lamento mucho lo que manifiesta la alcaldesa Claudia López, y pues que cabalgar sobre el populismo punitivo. Para ella es bastante fácil.

Una instrumentalización de la Alcaldía – Carlos Carrillo (Polo Democrático)

“La orientación desde el Palacio Liévano es el populismo punitivo. Y eso es lo que hace Claudia López hoy para acercarse a la derecha. Ella está instrumentalizando la Alcaldía de Bogotá para sus aventuras politiqueras. Aquí existe el riego de que los funcionarios de libre nombramiento y remoción estén siendo presionados para firmar este documento que relativiza los derechos de las personas privadas de la libertad. Eso es impresentable.

Desviar el foco -Martín Rivera (Alianza Verde)

“La estrategia de comunicación de esta administración es muy clara. Ante un problema claro y evidente, se desvía el foco. Ahora hay una pelea mezquina entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional por una necesidad de instrumentalizar el desarrollo urbano para obtener victorias políticas, sin mirar el problema de fondo de seguridad en la ciudad”.

Hay que esperar al debate de fondo – Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo)