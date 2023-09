En diálogo con El Colombiano, aliado de Pulzo, el concejal Sebastián López, quien fue insultado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este jueves en las instalaciones de la Corporación, dio más detalles del bochornoso hecho que se presentó. López indicó que él se hallaba en su oficina cuando fue informado de que el alcalde Quintero se hallaba en el recinto, hecho bastante infrecuente en esta administración.

“Me comentaron que el alcalde estaba en el recinto en una rueda de prensa para otra vez maltratar concejales con insultos (como lo ha venido haciendo toda esta semana). Salí entonces a refutarlo porque llevo más de un mes insistiéndole a que salga a dar la cara, para que debatamos el tema de Tigo-UNE, pero lo único que he encontrado son insultos desde los consejos de Gobierno qué él hace los lunes”, explicó el integrante del concejo.

López indicó que en el altercado le pidió a Quintero que se retractara sobre las acusaciones que el mandatario ha hecho del supuesto “Cartel que se robó a Medellín” que hizo el miércoles en el Congreso y que explicara “en dónde está la plata de Medellín”.

“Y ahí se descontroló y empezó a insultarnos. Él empezó a gritar que Uribe se robó a Medellín, que éramos unos corruptos y ladrones. Yo le reclamé que dónde estaba la plata de las dependencias y secretarías, que diera la cara por la degradación institucional y por los billones de pesos del negocio de UNE y ahí me insultó. Me dijo: ¡Me voy hijuep***, pa’ no pegarle”, narró López.

El corporado del Centro Democrático negó que el esquema de seguridad de Quintero lo hubiesen maltratado a él y a la concejal Claudia Ramírez, quien también fue insultada por Quintero y aclaró que el esquema en todo momento fue respetuoso con ellos.

Finalmente, López dijo desconocer si el presidente del Concejo, el liberal Fabio Rivera, estaba enterado del asunto, aún así dijo que ignoraba que acciones tomará este para exigir respeto al alcalde, quien también protagonizó pelea en Blu Radio con una periodista.

“El presidente del Concejo no ha dicho nada, igual él trabaja con Quintero, entonces no sé qué acciones vaya a tomar”, complementó.

El Colombiano buscó al presidente Fabio Rivera para resolver este interrogante. Este le comentó al diario que no estaba enterado del encontrón entre Quintero y los concejales opositores, pues cuando sucedieron los hechos él se encontraba en la radicación del Proyecto en la Secretaría General. “En un sitio diferente donde ocurrió el asunto”, explicó.

“Aun así, considero que debe haber respeto del alcalde al Concejo y del Concejo a la Administración. La violencia y el insulto no deben hacer parte de la discusión de los asuntos de ciudad”, expresó.

Rivera aclaró que él no tiene competencias sancionatorias ni sobre el alcalde ni sobre los concejales, por lo que el desmán de hoy deberá ser juzgado por otras instancias.

“Pero sí pido con vehemencia respeto de la Alcaldía hacia el Concejo y llamo a la mesura al concejo. Tenemos diferencias, pero debemos mantenerlas siempre en el respeto”, insistió.

