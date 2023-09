De acuerdo con la denuncia, entre 2020 y 2023, Metroparques como empresa social del Estado, fue receptora de 268.000 millones de pesos provenientes de la Alcaldía de Medellín, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó Blu Radio.

De ese valor, 120.000 millones de pesos fueron entregados a 22 empresas, a través de procesos direccionados y que, en algunos casos, evidencian sobrecostos mediante diversas modalidades, precisó la periodista Ana Cristina Restrepo, quien visibilizó el alarmante informe sobre las prácticas en la administración de Daniel Quintero.

Al alcalde de Medellín no le gustó la denuncia y pidió hablar este jueves 21 de septiembre en la emisora para responder sobre las acusaciones hechas contra su administración. Sin embargo, durante su argumentación terminó atacando a la periodista Restrepo.

Según Quintero, el informe fue financiado por opositores y a quienes denunció por presunta corrupción. Por lo tanto, desestimó todos los señalamientos hechos contra su administración.

La periodista Restrepo negó que la investigación haya sido financiada por quienes nombró el alcalde. En ese momento comenzó un duro cruce entre ellos.

El alcalde de la capital antioqueña afirmó que entendía el interés de la periodista por defender la investigación de ‘Todos por Medellín’ porque “es su moderadora”, “vive allá” y hasta sugirió que esa organización le paga.

Restrepo, visiblemente molesta por el ataque personal, le dijo a Quintero que a él no le interesa si le pagan o no. “No tengo que responder si me pagan o no, eso no es asunto suyo. No me han pagado, pero no es asunto suyo”, expresó la periodista en la emisora.

“Si trabajan como operadores políticos, yo les tengo que responder como operadores políticos. Ana Cristina Restrepo lleva cuatro años trabajando como operadora política […]. Se ha dedicado a hacer política, falsear posiciones y sacarles ventaja a las posiciones de los opositores”, aseveró Quintero.

Cuando Restrepo intentó defenderse, su colega Camila Zuluaga interrumpió para pedir mesura en las declaraciones del alcalde y le dijo a la periodista que no tenía que responder a lo dicho por Quintero.