El Gobierno le dio un ultimátum a Tigo-Une: la compañía de telecomunicaciones tendrá hasta el próximo 09 de octubre, el plazo máximo para capitalizarse; de lo contrario. debe diluirse. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló en ‘Sin Carreta’ del Canal Uno sobre el tema con Juan Diego Alvira.

“Esta es una historia que empieza hace varios años. Una empresa que era pública, 100 % pública, es entregada a Millicom , una empresa privada de Luxemburgo, que se compromete a administrarla, a administrarla en teoría bien, pero lamentablemente los resultados no han sido así. Ha habido unas pérdidas multimillonarias en los últimos años, estamos hablando de más de 400.000 millones de pesos”, dijo el alcalde de Medellín.

Sobre el rol que cumple Milicom en este proceso, el alcalde de Medellín explicó que Tigo se llamaba Une y recalcó que un alcalde de la ciudad, hace algunos años, hizo una solicitud para que Une pasara a manos de la multinacional mencionada.

“Nosotros dijimos que Milicom era un mal socio, lamentablemente lo poderes se juntan y no hubo poder humano que evitara eso. Hoy esa empresa se llama Tigo, nunca nos ha dado utilidades, solo pérdidas. En la última oportunidad, parecía que íbamos a lograr los votos para recuperar la plata pública y Álvaro Uribe Vélez llamó a los concejales y les dijo que no podían votar eso. Por eso la responsabilidad de que esto esté pasando es de Álvaro Uribe y los concejales de ‘Fico’ (Federico Gutiérrez) que decidieron que no se pudiera recuperar la plata pública, íbamos a recuperar 3 billones de pesos”, puntualizó.