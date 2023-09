La junta directiva de Tigo se reunirá hoy para buscarle una salida a la situación financiera en la que se encuentra. La decisión llega en un momento en que sus dos accionistas, Millicom y EPM, se han reunido con el Gobierno para encontrarle una salida a una compañía que le presta servicios a más de 15 millones de usuarios.

En entrevista con el diario La República, Mauricio Ramos, CEO de Millicom, dijo que su posición ha sido clara: tienen la plata suficiente para que la empresa siga funcionando.

En la noche del martes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que tras la reunión de la junta directiva se decidió que por parte de EPM no habrá capitalización, con lo que todo apuntaría a que Tigo se diluya o vaya a reorganización.

¿Cómo llegó Tigo a esta situación?

Es un conjunto de fenómenos. Hay un elemento de pandemia, hay un elemento del mismo sector. Fundamentalmente, este es un sector que requiere de grandes inversiones y Tigo-Une viene ya de años atrás en un programa de expansión de su inversión. Si nos devolvemos al momento en el que la empresa compra dos bloques grandes de 700Mhz, empieza un proceso grande de su expansión de 4G, que cubre 92% de la población, y también un proceso de expansión en su red fija.

No solo es reconvertir la red de cobre, como explicamos en la carta, sino ampliar esa cobertura y llegar ya a más de seis millones de hogares, es un proceso de ampliación de sus redes, es un proceso de reconversión de cobre de esa red que se le compró a UNE, es un despliegue de red móvil y es un proceso de adquisición de clientes. La compañía ha venido sumando clientes, a lo cual se suma particularmente un sector que es hiper competitivo, una estructura del sector en la cual hay un operador grande y operadores muy pequeños y una agresiva competencia desplegada por un nuevo operador entrante.

Plan de inversión, pandemia, inflación, altísimos grados de competencia, un sector en Colombia en el cual los costos del espectro son excesivamente altos, si bien el Gobierno viene haciendo lo que puede para corregir ese trabajo, y un sector en el cual se cargan costos financieros a la empresa por la vía de exigir garantías de cumplimiento de obligación del pago del espectro. No solo el espectro es caro, sino que hay entregar unas garantías por años onerosamente costosas. Es un sector en el cual es muy difícil competir y llegamos a una situación en la cual, como muchas otras empresas, siendo la empresa muy viable en el largo plazo con una perspectiva de crecimiento importante, se requiere apoyo de sus accionistas. Eso es común, eso ocurre en la historia de las empresas, particularmente empresas que tienen la ambición que tiene Tigo-Une en Colombia.

Estamos en esa encrucijada, en ese momento en el que la empresa necesita apoyo de sus accionistas, eso es usual, eso ocurre en la historia de las empresas cada tanto.

Quiero ser súper claro: la convicción de Millicom con Colombia, el apoyo de Millicom al futuro desarrollo digital de Colombia, es ineluctable, estamos para sumar y no para restar al desarrollo tecnológico del país. Venimos años comprometiéndonos con eso y en este momento que se requiere renovado ímpetu de inversión y de compromiso Millicom está allí para hacerlo, ese es el mensaje grande que hemos dado, en la cual lo que queremos decir que se necesita capital y Millicom cree en la empresa, cree en el país, cree en el desarrollo digital y estamos aquí para poner ese capital de nuestra parte, ojalá a partes iguales con EPM, pero de no ser así creemos tanto en el futuro que estamos dispuestos a poner 100%.

¿Qué la empresa caiga en reorganización empresarial es una opción viable que se maneja?

Creo que hay varios acuerdos que se han logrado y en esto quiero hacer reconocimiento a la labor que viene desarrollando el ministro Lizcano, en el sentido de convocarnos a mesas de trabajo, que ayuden a que se mire con urgencia la importancia de resolver esto para el país.

Ya hay varios acuerdos: uno, se necesita capital; dos, ese capital resuelve el problema y hace a la empresa viable en el largo plazo, esa es la convicción de Millicom y por eso estamos dispuestos a poner ese capital y a redoblar nuestra participación en ese capital, de ser necesario. Tenemos el pleno convencimiento de que ese capital resuelve el problema y le da viabilidad a la empresa, porque le abre espacio para tener fortaleza patrimonial, a tener liquidez y eso a su vez da tranquilidad a los bancos para allegarle recursos de deuda, da tranquilidad a las entidades financieras que proveen estos bonos de garantía y permite también que las transacciones necesarias como la fusión de las redes con Telefónica se viabilicen y permite que la empresa participe, de salir adelante, en la subasta del 5G.

Nuestra convicción es que la capitalización es necesaria; dos, hay acuerdo en que son US$ 150 millones; y tres, saca adelante el negocio.

¿Cómo ven la postura de EPM? ¿Ha faltado apoyo?

Nuestra invitación, nuestro anhelo, nuestro deseo es que EPM acompañe esta capitalización, esta es la pregunta que queda por resolver, esa y solo esa, si EPM va a poner la plata o no. Esa es una decisión enteramente de EPM, nuestro deseo es que EPM ponga la plata, 50/50, quiero ser totalmente claro: esa es la decisión que hace falta. Nosotros ya fuimos claros, nosotros vamos a poner la plata, preferimos que EPM la ponga, ojalá lo haga, pero de no ser así Millicom está en capacidad y disposición, subsidiariamente, de hacerlo, para que el país no tenga que pasar por un proceso de reorganización de una empresa. No debiese ser necesario llegar a un proceso de reorganización cuando uno de los socios está dispuesto a fondear el negocio.

No obstante, entendemos que esa pueda llegar a ser la decisión de EPM y si no hay solución entendemos que podría llegar a darse una reorganización. No lo vemos como el mejor camino, pero entendemos que puede llegar a ocurrir, en ninguno de los eventos está en lo mas mínimo en juego el compromiso de Millicom con el país, con la empresa y con la importancia de capitalizarla.

Si EPM no pone la plata, ¿ustedes esperarían que se salgan de negocio?

Las decisiones de EPM y qué autorizaciones o no necesita son del total arbitrio de EPM y soy y seré muy respetuoso frente a las decisiones que pueda tomar nuestro socio y al gobierno corporativo que los rija a ellos.

A nosotros nos corresponde hacer lo que estamos haciendo: uno, se necesita el capital; dos, son US$ 150 millones; tres, se necesita allegar ese capital ya, pronto, y en eso también hay acuerdo; cuatro, ojalá sea 50/50 entre los dos socios, de no ser así nuestro capital está disponible y ojalá lleguemos a esa solución.

¿Ese capital de dónde sale? ¿Tienen que ir a buscar deuda?

Yo soy el CEO de la empresa y el gerente del directorio y naturalmente cuando hago un compromiso de esta naturaleza es porque tenemos los recursos.

Algunos especulan con esperar a las elecciones regionales y que cambie la administración de EPM, ¿el tiempo alcanza?

Nosotros, institucionalmente, como Millicom y yo como CEO de la empresa y presidente de su directorio naturalmente prestamos atención a los ires y venires políticos, pero lo nuestro no es jugar en un partido político, lo nuestro es sencillamente respaldar el negocio, sacar el negocio adelante, asegurar que Colombia tenga un jugador importante cada vez más valioso, para el desarrollo digital del país y eso quiere decir que los recursos se necesitan hoy, por ese monto y que Millicom está aquí para responderle al país de ser necesario.

¿Se necesitaría ayuda del Gobierno Nacional?

Los US$ 150 millones de capitalización bien sean puestos por los dos socios, ojalá, o por uno solo, no requieren apoyo adicional de Gobierno y eso también quedó explícito en la carta que le enviamos al ministro.

Si EPM se sale del negocio, ¿Millicom podría asumir toda la operación de la compañía?

En este momento la prioridad es allegarle recursos de capital a la empresa, eso es la urgencia de corto plazo, eso es lo que tenemos que resolver para que el negocio continúe creciendo, para que pueda solventar sus obligaciones financieras, para que no sea necesario hablar de reorganizaciones y para que la empresa pueda no solo continuar haciendo eso sino participando del 5G.

¿Cuál es la visión a largo plazo que tiene sobre la operación de Tigo?

Estamos jugados por el país, tanto que queremos capitalizar no solo nuestra parte, sino de manera subsidiaria y como último recurso capitalizarlo todo si fuera necesario. Vemos que esa capitalización es suficiente, para que la empresa continúe creciendo. La fusión de las redes móviles que hemos anunciado con Telefónica es un paso importante y esta capitalización permite que esta fusión se dé, de ser aprobada por las autoridades, y permite que las estructuras de costos de la dos empresas sea mucho más suficiente, es decir, que en vez de tener dos hornos, tengamos un solo horno, continuando prestando servicio de manera independiente, pero logrando grandes eficiencias, tanto en espectro como en redes.

Eso es una visión de largo plazo que ha sido utilizada en muchos otros países y que hace que tengamos una visión positiva hacia adelante.