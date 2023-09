La capitalización de Tigo ya fue apoyada por uno de sus dueños, Millicom. El lunes, delegados de esa multinacional se reunieron con funcionarios del Gobierno para hablar del salvavidas que necesita la compañía de telecomunicaciones.

Mauricio Ramos, CEO de Millicom le envió una carta al Ministerio de las TIC, en la que aseguró que es clara la necesidad de que capitalizar.

(Vea también: Tigo confirma que está en crisis y dice qué pasará con los servicios que presta a usuarios)

“La necesidad de esta capitalización viene siendo discutida entre los socios (y apoyada con firmeza por Millicom) de tiempo atrás, por lo menos, desde 2022. El monto necesario de capital patrimonial a ser aportado por los accionistas, según la información brindada por la administración, asciende a un monto mínimo de US$ 150 millones”, dice la carta dirigida al Gobierno.

El documento también explicó que esa capitalización es para el plan de expansión de la empresa, la cual busca “continuar brindando el servicio a los 15 millones de usuarios y asegurar la operación de la empresa; dar sustento patrimonial al acceso a los recursos de liquidez y financiamiento por alrededor de US$180 millones que ya se encuentran en trámite con el sector financiero; y hacer viables las importantes oportunidades estratégicas que TigoUNE viene desarrollando, como la fusión de sus redes móviles, para hacer más eficiente su operación”.

Importante | Tigo UNE Ayer hubo reunión con el Gobierno Nacional, para afrontar la crisis de TIGO-UNE, empresa que era pública y que fue entregada en administraciones pasadas a Millicom, una empresa extranjera, a pesar de nuestra oposición: Ahora: 1. Millicom dice que la… pic.twitter.com/VnQxPCRCAV — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2023

Lo que se acordó con el Gobierno

En la reunión con el Ministerio de las TIC, se condicionó la capitalización por US$ 150 millones, siendo US$ 75 millones por el lado de Millicom y la misma cantidad por UNE. Si esto no pasa se debe diluir la empresa y Millicom comprar participación de EPM, “si antes del 9 de octubre no hay ninguna de esas dos opciones, entonces el Gobierno entraría a considerar por parte de la Supersociedades que la empresa entre a una reorganización empresarial como lo prevé la ley para garantizar el servicio y los empleos”, dijo el jefe de la cartera, Mauricio Lizcano.

(Vea también: Revelan cómo están Claro y Movistar, en medio de grave crisis financiera de Tigo)

Tigo, a propósito, hace unos días expuso en un documento el mal momento que está viviendo la empresa y el agendamiento de una asamblea de accionistas para el próximo 13 de septiembre en donde se discutiría una posible capitalización.

“La compañía se ha visto afectada por el contexto macroeconómico, los efectos de la pandemia y la coyuntura propia del sector”, dijo Tigo.

El año pasado no fue bueno para Tigo, pues en 2022 tuvieron pasivos por $4,3 billones, pese a lograr ingresos de $2,6 billones y una pérdida adicional de $254.073 millones.

Estos resultados han llevado a Millicom, dueña de la empresa junto a EPM, a pedir la capitalización de Tigo UNE por hasta $ 750.000 millones, además de que se buscaba solicitar un crédito por $ 860.000 millones para pagar deudas con proveedores.

El negativo panorama económico de Tigo podría afectar a los 15,06 millones de usuarios que hacen uso de su telefonía móvil, que es la tercera con más usuarios entre los actores del sector, solo siendo superada por Claro, que se ubica en lo alto del ranking con 28 millones de usuarios, es seguida por Movistar con 20,5 millones.

El ministro @MauricioLizcano, el alcalde de Medellín @QuinteroCalle, @Millicom, @EPMestamosahi y @Tigo_Colombia entregaron un balance de la reunión que adelantaron para mantener el servicio a los 12.5 millones de usuarios y 15 mil colaboradores. pic.twitter.com/PLPQlSKLzc — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) September 11, 2023

En este servicio la compañía no ha parado de crecer desde el segundo trimestre de 2021, pues desde ese entonces dos millones de personas se han adquirido sus comunicaciones móviles. Además, Tigo es la segunda empresa con más usuarios de internet móvil, según el más reciente reporte de MinTIC, pues esta cuenta con 4,30 millones de usuarios, superando a jugadores como Movistar con 3,35 millones, Wom (570.614) y Virgin (571.395), solo siendo superado por Claro que tiene 11,4 millones de clientes en este servicio.

Las cinco principales operadoras de internet móvil en todo el país suman en total 19 millones de usuarios, dentro de los cuales los usuarios de Tigo representan 22%.

Entre los usuarios de internet móvil y telefonía, Tigo contó con un promedio de 19,5% de abandonos en el primer trimestre de este año.

Por el lado del servicio de internet, la empresa tuvo un porcentaje de abandono de 20,7% alcanzando los 4,3 millones, estos números han sido los más altos desde 2021, incluso siendo superiores a los presentados en el primer trimestre de 2022. En este segmento Tigo ocupó el segundo escalafón, siendo superada por Claro, con 55% de abandonos.

En cuanto a internet móvil, el porcentaje sigue a doble dígito, pues la empresa llegó a 18,3% en deserciones de este servicio, lo equivalente a 15,06 millones de personas. Esta cifra también es la más alta desde 2021, superando al último trimestre de 2022, cuando llegaron a 15,01 millones de abandonos de sus redes.

En deserciones de telefonía móvil Tigo ocupa el tercer puesto, pues este es superado por Claro que ocupa el tercer lugar con 38 millones y Movistar que tuvo 20,5 millones de abandonos en los tres primeros meses del año.

«Antes del 9 de octubre, se deberá tomar una desición: diluirla o capitalizarla. Si para la fecha no hay ninguna conclusión definitiva, el Gobierno revisará con la @SSociedades si se hace una reorganización empresarial que garantice el servicio»: @MauricioLizcano, #MinistroTIC. — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) September 12, 2023

Postura del Gobierno

El Ministerio de las TIC se reunirá con Tigo para hablar acerca de la situación financiera de la compañía. Sin embargo, el ministro Mauricio Lizcano habló al respecto recientemente. Este se pronunció diciendo que “el Gobierno no piensa capitalizar a Tigo porque cuentan con sus accionistas”, que estos serían en realidad los directos responsables de inyectar el capital necesario ante una crisis financiera.

Lee También

Aunque nada ha pasado aún, Lizcano dijo que el Gobierno ya cuenta con planes de respaldo para los usuarios que de la empresa para garantizar el servicio y la seguridad de los clientes. “Esperamos poder salvar la empresa, garantizar el servicio de los usuarios y los empleos de los casi 10.000 colaboradores de la empresa”, dijo Lizcano.

Por el momento queda en duda qué pasará con el acuerdo entre Movistar y Tigo para ofertar juntas con una compañía independiente en la subasta el espectro 5G en diciembre, pues requiere también de fuertes inversiones para lograr capacidad allí. Además, la unión se dio en un escenario en el que verán una subasta con otros operadores como ETB, WOM, Colombia WB Hots, Global Play, EGC Colombia y OSC Top Solutions Group.