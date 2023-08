El escándalo de la Caja Menor del alcalde Daniel Quintero todos los días da nuevas sorpresas. Hasta ahora se conocía la lista de gastos que la Secretaría de Hacienda entregó a la Contraloría.

Esta información se había mantenido herméticamente guardada, al punto de que la Alcaldía le había negado a la Veeduría Todos por Medellín que existiera tal caja menor, pero finalmente el documento cayó en manos de la tuitera Tyche y esta comenzó a denunciar los extravagantes gastos en la alimentación del alcalde.

El tema se ha vuelto un escándalo porque, según las cuentas, el alcalde Daniel Quintero gasta en almuerzos, comidas y mercados 26,5 millones de pesos al mes.

Pero ahora EL COLOMBIANO tuvo acceso, ya no solo a la lista, sino a decenas de las más de 1.200 facturas que le pagaron al alcalde. En ellas se puede ver, a primera vista, la vida que lleva Daniel Quintero a costa de los recursos de todos.

No solo elige los restaurantes más costosos, si no que suele pedir los platos más sofisticados desde una carne rib eye de $ 155.900 hasta unos rollitos de salmón de $ 129.800. No habría problema si se diera esos gustos de su propio bolsillo. Y al revisar más en detalle las facturas se descubren nuevas irregularidades.

En una de las tantas tirillas de restaurantes de alta gama aparece uno de Bogotá, Osk, frecuentado por el alcalde Quintero. Pidió cinco piezas de sushi y sashimi que le costaron $ 210.000.

Pero lo curioso es que lo pidió a domicilio y la dirección a la cual le llevaron el pedido es la de un cuestionado apartamento que Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio compraron en Bogotá y que luego hicieron maniobras contables para intentar borrar su propiedad.

Esta historia data de 2021. En ese entonces EL COLOMBIANO denunció que a nombre de Laura Upegui (la prima de Diana Osorio y hermana del hoy candidato Juan Carlos Upegui) habían puesto dos empresas que tienen todo que ver con Daniel Quintero pero que no les convenía tenerlas a nombre del alcalde.

La primera de ellas es Trópico Marketing SAS, la cual utilizaron en su momento para certificar años de trabajo a varios de los más cercanos de Quintero, que de otra manera no llenaban los requisitos para los cargos en que los nombraron en la Alcaldía.

Hay otra tirilla rara no por el monto, pues apenas fueron $ 26.970, sino por el hecho de que con la caja menor de la Alcaldía se pagó un kilo de fresas y medio kilo de arándanos y se entregó en una casa en la Loma del Esmeraldal (calle 27 sur 27B-100 casa 128). ¿Quién vive en esa casa? ¿Por qué tendría que pagarse de cuenta de la Alcaldía?

Y así aparecen otras curiosidades. Como una cuenta en el restaurante Alquimista del 4 de junio de 2023, que tiene toda la pinta de haber sido un desayuno dominguero familiar. ¿De cuenta de la Alcaldía? ¿O fue otra cosa?

También es muy raro encontrar unos pedidos de domicilios por Whatsapp al Carulla del Alto de Palmas. ¿Si la Alcaldía queda en el centro y la casa del alcalde por el Poblado, para quién van esos domicilios?

Y la otra empresa es One Future SAS, que es la que tiene que ver con el apartamento a donde llegó el domicilio de Osk. Esta se creó para borrar el rastro de la propiedad de ese apartamento. Pues, como se denunció, el capital de la empresa se constituyó básicamente a través de un fideicomiso con los recursos provenientes de la venta de ese bien que estaba a nombre de Quintero y su esposa, por $ 680 millones.

Entonces, según la tirilla del domicilio, el 23 de marzo pasado, el alcalde Quintero estaría usando ese apartamento, lo cual probaría que cederlo a esa firma One Future fue solo una estrategia para no aparecer con bienes a nombre propio. ¿Qué papel juega en este entramado el candidato Juan Carlos Upegui siendo el hermano de quien le ‘guarda’ bienes a Quintero?. Hace unos meses, Diana Osorio, en entrevista con La FM, dijo que ella y el alcalde habían decidido ceder los derechos fiduciarios del apartamento a Laura Upegui, por falta de tiempo.

Por no profundizar en los cobros por consumo de un helado de Crepes and Waffles, o de una arepa rellena en el aeropuerto o que en algún mercado pagaron chokis y en otro chocoramos. Todo eso con recursos públicos.

Varios de esos gastos difícilmente serían avalados por la norma según la cual los pagos de los Fondos Fijos, como es este de la caja menor del alcalde Quintero, “se harán específicamente por circunstancias imprevistas que tienen el carácter de urgentes e imprescindibles o necesarios para cumplir con la operación”. Los chokis (ni los otros mencionados) tal vez no entran en esa categoría.

Estas son algunas facturas conocidas:

¿Arándanos para quién?

No se explica cómo con plata de caja menor de la Alcaldía de Medellín, se pagan fresas y arándanos que el supermercado Fruttivos entrega en una dirección que corresponde a una casa en la Loma del Esmeraldal, en la calle 27 sur 27B-100, un conjunto residencial en Envigado.

Brunch dominguero

Esta tirilla de pago corresponde a un desayuno de un domingo (4 de junio a las 9:35 a.m.). Un día que difícilmente es de trabajo. Por eso cabe la pregunta de si el waffle trufado y los goleen chicharrón que pidieron eran para el desayuno del alcalde. ¿Por qué no los pagó de su bolsillo?

¿Por que no paga su almuerzo?

Este otro gasto es parecido al anterior. En el aeropuerto de Rionegro alguien quiso comerse una arepa con carne, unas papas y una gaseosa, en JyC, y el pago corrió por cuenta de la Alcaldía. Estos gastos fijos son, según la norma, para “urgencias imprescindibles”. Sin duda, este difícilmente cabe en ese rubro.

Domicilio en Alto de Las Palmas

Estos dos recibos son del Carulla del Alto de Palmas. Básicamente son mercados, hasta chokis pidieron, lo curioso es por qué si se trata de abastecer a la Alcaldía utilizan un supermercado tan distante de La Alpujarra. ¿O es para otra persona o para otra casa?

Dos cobros el mismo día y hora

Se encuentran curiosidades como esta de dos pagos en el mismo restaurante (Niku), el mismo día (26 de marzo) y casi a la misma hora: un pago por $ 171.500 a la 1:32 p. m., y otro por $ 771.760 a las 2:43 p. m. No tiene mucho sentido que el alcalde haya invitado a almorzar a personajes importantes y haya pagado a horas diferentes.