Luego del escándalo que se destapó tras conocerse en detalle la forma en la que la Alcaldía de Daniel Quintero ha utilizado los Fondos Fijos Reembolsables y que incluye, entre otras perlas, compra de comida para perros calientes, costosas comidas en restaurantes, compra de buñuelos, flores, compras hechas en dos ciudades diferentes el mismo día y gastos en establecimientos que tiene como objeto social la venta de licores, la administración, a través del secretario privado Juan David Duque se pronunció en rueda de prensa en la que, en al menos seis ocasiones, justificó estos gastos comparándose con la alcaldía de Federico Gutiérrez.

Duque aseguró que los gastos denunciados son “otra mentira” cuyo fin, según dijo, es “confundir a la opinión pública”. Lo cierto, dijo Duque, es que el fondo no fue creado por esta alcaldía sino por la de Luis Alfredo Ramos (1992-1995) y que la reglamentación actual del gasto fue estipulada por la administración de Sergio Fajardo.

“No somos nosotros los que decimos crearlo ni reglamentarlo”, dijo el secretario privado, responsable de este fondo que tiene un tope de aprovisionamiento de 20 salarios mínimos.

No obstante, y tal como se lo señalaron los periodistas, la discusión desde que se desató el escándalo no ha sido si la Alcaldía de Medellín creó o no el fondo sino la utilización que le ha dado, y fue ahí, intentando responder a ese interrogante, cuando Duque empezó a patinar.

Según el funcionario, muchos de los gastos que constan en los documentos conocidos son “falsos”, incluyendo las supuestas compras de bebidas alcohólicas, toda vez que entre los gastos figuran facturas de hasta $ 3 millones en establecimientos de venta de licores.

Tampoco respondió con claridad por qué figuran gastos que superan los $ 1,4 millones en comidas en restaurantes conocidos, tras lo cual empezó con una reiterada comparación con la administración de Federico Gutiérrez, de la cual, dijo, encontraron “facturas de cáterin que superaban los $ 160 millones y almuerzos para 80 personas que superaban los $ 64 millones”, por lo cual, aseguró, la alcaldía de Quintero tomó la decisión de “surtir” la cocina del piso 12 de la Alcaldía para cocinar huevos, hacer café y otro tipo de preparaciones para atender a líderes sociales, políticos, empresarios y demás.

También aseguró que las facturas de establecimientos de ciudades diferentes que figuran en un mismo día responden a que, muchas veces, el alcalde Quintero viaja a atender compromisos oficiales y para no incurrir en gastos de hoteles regresa el mismo día a la ciudad y por eso figuran gastos realizados en un solo día en dos ciudades. Pero a renglón seguido no logró explicar por qué se utilizó este fondo, cuya naturaleza es principalmente de asuntos de emergencia, costeando facturas que deberían cubrirse con los viáticos, tal como en los casos de los viajes del alcalde.

Duque reiteró que estas denuncias son falsas, que esta es la “administración más austera de la historia en Medellín” y que los ataques que reciben son, precisamente, “por la lucha frontal” que han librado para “defender los recursos públicos” y por haber recuperado –insistió varias veces– $4,3 billones de Hidroituango.

Lo que tampoco explicó es por qué no le entregó a la Contraloría de manera clara la información sobre la utilización de este fondo reembolsable y por qué, si es tan transparente y austera la utilización de estos recursos, no hizo públicas las facturas para que la opinión pública las conociera antes de que estallara el escándalo.

Vale recordar que la Contraloría Distrital de Medellín señaló este viernes que está revisando la forma en que el despacho del alcalde Daniel Quintero viene gastándose la caja menor de la Alcaldía, señalando no descartar iniciar una actuación especial de fiscalización ante el riesgo de irregularidades.