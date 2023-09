La representante a la Cámara Catherine Juvinao soltó un nuevo escándalo en sus redes sociales, esta vez con Angélica Monsalve, después de que se conocieron apartados de conversaciones privadas que ambas tuvieron. La congresista dice que la fiscal la grabó sin su autorización y de forma irregular y anunció demanda.

(Vea también: Katherine Miranda, arrepentida de apoyar a Petro en segunda vuelta: “Nos creímos el cuento”)

Esas conversaciones fueron divulgadas por un tuitero cercano al petrismo que tenía en su poder varias charlas que ambas tuvieron en el apartamento de Juvinao: “Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”, escribió la representante.

En un video, esta amplió lo que sería un supuesto entrampamiento de Monsalve en su contra. Según Juvinao, unos audios que ha venido publicando el bloquero @UriasV hacen parte del material que tendría Monsalve en su poder y en los que aparece la representante hablando mal de su compañera de coalición Katherine Miranda.

“No es posible que una servidora pública, una fiscal de la nación le haga esto a una congresista o a cualquier ciudadano. Usted, fiscal Monsalve, violó mi derecho fundamental a la intimidad. Probablemente incurrió en delitos que tienen que ver con datos personales y constreñimiento”, dijo Juvinao.

Al respecto, Monsalve le respondió también fúrica y hasta reveló escenas bochornosas que se habrían dado en el encuentro que ambas sostuvieron: “Señora Juvinao, ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí”.

Lee También

La representante ha cuestionado si todo esto no se trata de un intento de Monsalve por congraciarse con el Gobierno. Esto debido a que supuestamente la fiscal le confesó a la representante un interés para ser incluida en la terna para suceder a Francisco Barbosa.