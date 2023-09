Y es que tanto ella como su colega Julia Miranda, que terminó en el hospital, han sufrido fuertes presiones, matoneo y hostigamientos por su iniciativa que busca una alternativa a la discusión de la reforma a la salud.

(Vea también: Trámite de reforma a la salud fue suspendido nuevamente; esta vez, por la subcomisión)

En franca ruptura con el petrismo, Katherine Miranda habló con Semana y se le preguntó si lamentaba su decisión de haber apoyado a Gustavo Petro en las pasadas elecciones de 2022. En ese sentido, dijo que “Colombia sí necesitaba un cambio, esto era una olla a presión”, pero dejó claro su arrepentimiento.

“Muy posiblemente no hubiese apoyado a Gustavo Petro para segunda vuelta hoy, conociendo y viendo todo lo que está pasando”, reconoció.

Vicky Dávila le pidió que lo dejara claro, si apoyaría de nuevo al mandatario viendo lo que ocurre en la actualidad, y su respuesta fue “no”.

Lee También

Miranda fue más allá y dijo que el Gobierno de Petro “está actuando igual y peor que los gobiernos pasados”, y que el cambio que pregonó “fue una ilusión y duró muy poco tiempo”.

“No hemos visto grandes transformaciones. No hemos visto nada diferente en el modo de hacer política”, sentenció.

(Lea después: Congresista acusa a las EPS de creación de subcomisión: “No quieren que debate avance”)

Según ella, el cambio debería haber comenzado “eligiendo gente buena, que se lo merezca” y “cambiando las prácticas que existen en el Congreso en su relación con el Gobierno Nacional”.

“Lo que me concierne a mí, lo que esperaba ver de cambio no lo he visto”, concluyó.

Este es el segmento en el que manifiesta el tema en entrevista con Vicky Dávila: