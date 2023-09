Tras decenas de denuncias de Andrea Petro y un llamado a la acción de su padre, el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció que inició una investigación formal para determinar quién está detrás de las intimidaciones.

Según ha dicho Andrea Petro, una de las hijas mayores del jefe de Estado, a sus redes sociales llegan a diario mensajesamenazas de muertepara ella y para su pequeña hija.“Ojalá te maten prra hpta”, “cuide a su hija” y “usted va a terminar igual que su papá: muertos” son algunos de los hostigamientos que ha recibido la mujer principalmente a través de sus cuentas de Instagram y X, antes conocida como Twitter.

Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia.#nomasviolenciaenredes pic.twitter.com/FEnm46cttz — Andrea Petro (@andreapetro91) September 4, 2023

Con todo eso, el presidente Petro respondió el pasado martes pidiendo una acción inmediata de las autoridades. “Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija”, trinó Petro respondiendo a una de las amenazas que publicó Andrea en la que le decían que “ojalá la maten”.

Frente a esos mensajes, el ente acusador respondió anunciando medidas para proteger a la mujer, quien reside en el exterior desde hace varios años.

“A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la señora Andrea Petro en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”, trinó la entidad.

Andrea Petro dice que “tiene miedo” y “principios de depresión” debido a las amenazas A pesar de que la hija del presidente había dicho antes que su opción era bloquear a cada usuario que le enviaba mensajes violentos, este martes publicó varios videos a través de sus redes sociales en los que aseguró que esas intimidaciones la han llevado a padecer “principios de depresión” y que sí ha “sentido mucho miedo”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (…) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, aseguró Andrea Petro.

Por ahora, se sabe que la hija del jefe de Estado no tiene asignado un esquema de protección permanente dentro del país, pues vive en Europa y está medianamente protegida de posibles atentados al no estar cerca a Colombia.

Además de Andrea, el presidente Gustavo Petro tiene otros cinco hijos: Nicolás, que actualmente está imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; Antonella, que es la única menor de edad; Sofía, Andrés y “el otro Nicolás”, que es un hijo de la actual primera dama, Verónica Alcocer, al que Petro decidió adoptar y darle sus apellidos.