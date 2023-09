“Ojalá te maten p… h…”, “cuide a su hija” y “usted va a terminar igual que su papá. Muertos”. Esas son algunas de las amenazas que recibe a diario Andrea Petro, una de las hijas mayores del presidente Gustavo Petro.

(En contexto: Petro pide que se investiguen amenazas de muerte contra su hija Andrea)

Tras meses de denunciar ese tipo de hostigamientos contra ella y contra su hija a través de sus redes sociales, la mujer confesó que “sí tengo miedo y me duele mucho esta situación”.

De hecho, el mismo jefe de Estado pidió esclarecer quiénes están detrás de esos mensajes que amenazan la vida de su hija y nieta.

Pese a que antes había dicho que su opción era bloquear a cada usuario que le enviaba mensajes violentos, este martes publicó vatios videos a través de sus redes sociales en los que aseguró que esas intimidaciones la han llevado a padecer “principios de depresión”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (…) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.