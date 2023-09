Este 5 de septiembre se conoció que el Gobierno designó a alias ‘Gafas’ como nuevo gestor de paz.

El exintegrante de las Farc fue quien retuvo en las selvas a la excandidata presidencial durante gran parte de su cautiverio entre 2002 y 2008.

(Vea también: Desaprobación de Petro está en su punto más alto; reforma y Laura Sarabia no le ayudan).

Este es el decreto:

Alias ‘Gafas’ también había sido un personaje mediático en los últimos años luego de traicionar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Farfán Suárez volvió a las selvas para unirse a las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

Lee También

Pese a ese comportamiento temerario ante la paz en Colombia, este martes el presidente Petro firmó un decreto con el que designa al exintegrante de las Farc como gestor de paz.

Betancourt recordó hace poco un supuesto episodio en el que vio a Petro con un colapso nervioso. Sobre el episodio, dijo, no puede saber “si son temas depresivos o de adicción”, pero sí contó lo que pensó: “De ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo”.

Petro fue tajante y desmintió lo dicho por Betancourt, al tiempo que tildaba lo dicho por ella como un “chisme”.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Íngrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Íngrid son mentiras. […] Entonces, Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme”, sentenció.