El pasado 30 de agosto, el trámite de la reforma a la salud que pretende sacar adelante el Gobierno de Gustavo Petro sufrió un duro revés en la Cámara de Representantes. Por unanimidad, la plenaria de esa corporación aprobó la proposición de la representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, para crear una subcomisión conformada por todos los partidos, cuyo objetivo será construir un nuevo texto de esa reforma.

Al lado de Julia Miranda, en esa proposición también estuvieron las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, las dos de la Alianza Verde. Todas ellas, para el Pacto Histórico, cuyos representantes estuvieron ese día en el recinto, llevaron a cabo una maniobra ilegítima, pese a que hace parte de las dinámicas propias de la actividad legislativa.

Pero más allá de las protestas, también legítimas, de la coalición del Gobierno, también se activó el lado oscuro del petrismo, cuyas bodegas (grupos de activistas en redes sociales) se han dedicado a atacar a las congresistas que propusieron y consiguieron en democracia la creación de la nueva subcomisión que, entre otras cosas, es la expresión de la propuesta de Gustavo Petro de alcanzar un gran acuerdo nacional para sacar adelante sus reformas.

La intensidad y gravedad de los ataques en las redes sociales llegó al punto de que la representante Julia Miranda tuvo que ser hospitalizada, informó este lunes Katherine Miranda, en X (antes Twitter):

Por el matoneo y las mentiras de las bodegas petristas, algunos congresistas del Pacto Histórico y medios de comunicación, mi compañera Julia Miranda tuvo que ser hospitalizada. ¡Revísense! ¡Respeten y debatan con argumentos! — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 5, 2023

En el caso de ella misma, Katherine Miranda escribió en esa red social: “Y esto es el pan de cada día desde que decidí entrar en la política… Las lágrimas me sacaron cuero, ya no me importan los comentarios ofensivos, los leo con lastima […]“.

El politólogo Fernando Posada observó que “en la misma semana que la Primera Dama propone que el lenguaje de las redes sociales respete la salud mental, las bodegas gobiernistas mandaron a una congresista a la clínica luego de días de ataques sin consideración alguna. Y así quieren construir un ‘gran acuerdo’“.

Comisión para nuevo texto de reforma a la salud

Sobre la manera en que se produjo la proposición que creo la subcomisión que hoy tiene incómodo al Pacto Histórico, Katherine Miranda explicó en Caracol Radio: “Nosotros, de frente, presentamos una proposición en el momento indicado cuando se presentan las proposiciones. Había ya un quorum decisorio por parte de toda la plenaria de la Cámara de Representantes”.

“Y en el momento en que se presentan las proposiciones, pues presentamos la nuestra, que no es ninguna jugadita, no es nada diferente a crear una subcomisión, algo que se hace siempre en los proyectos de ley en los cuales no hay un acuerdo, pero el espíritu de ley nos gusta”, agregó en esa emisora. “Entonces siempre, siempre, se crean subcomisiones para tratar de arreglar el texto y tatar de llegar con un texto consensuado a la plenaria y allí se le dé trámite”.

Insistió en que no se trató de ninguna “jugadita”. “Para nosotros, llegar a un consenso no es ninguna jugadita, y creemos que es el camino adecuado, atendiendo el llamado del señor presidente de ese gran acuerdo nacional”.

Sin embargo, duda de que ese sea un propósito verdadero. “Parece que de dientes para afuera hablan de acuerdo nacional, pero, la realidad, no quieren ese gran acuerdo nacional. Qué mejor ejemplo para este gran acuerdo nacional que empezar con la reforma a la salud que ha tenido diferentes visiones, diferentes posturas, muchas de ellas encontradas. Pues esto sería el camino ideal para intentar este gran acuerdo”.

“Pero hoy le están llamado jugadita. Nos están masacrando en las redes sociales las bodegas petristas, cuando nosotros lo único que estamos buscando con esta proposición realmente es empezar a que se agilice a que haya un acuerdo de diferentes partidos políticos”, agregó Katherine Miranda en ese medio.

Para este martes 5 de septiembre está de primer punto en el orden del día la reforma a la salud, pero, según Miranda, tiene información de que los integrantes del Pacto Histórico quieren presentar una proposición con el objetivo de derogar la subcomisión.

“Lo cual sería un pésimo mensaje para el país porque ellos mismos estarían desvirtuando ese llamado que hicieron al gran acuerdo nacional”, advirtió la congresista. “No les interesa el consenso. Quieren imponer la reforma, y las cosas no pueden ser de esa manera. Esta reforma, lo hemos denunciado en varias ocasiones, es inconstitucional, y queremos subsanar esos errores”.

“Parece que el Gobierno Nacional lo que quiere es mandarnos las bodegas por las redes sociales, pero no asumir realmente ese discurso del acuerdo nacional frente a la reforma a la salud”, terminó Katherine Miranda. “Ya estamos acostumbrados; esa es la forma de atacarnos, un poco bajo, un poco ruin. Pero ya el miedo y el ‘bullying’ que nos hacen en las redes sociales como que ya no está creando cuero”.