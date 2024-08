El programa Niñez Ya insta al Gobierno Nacional a ponerle acelerador al desarrollo de las acciones previstas para la garantía de los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como a reportar a tiempo la información y a ser riguroso con la ejecución presupuestal, al cumplirse la primera parte del periodo presidencial.

Esta coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil hizo un seguimiento a las metas e indicadores previstos para garantizar los derechos de la niñez en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND) ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, de la administración del presidente Gustavo Petro, con el fin de conocer el estado de avance de lo contemplado en este instrumento de gestión pública.

El análisis evidenció que, de los 75 indicadores del PND priorizados por los expertos de NiñezYA, que están relacionados con niñez, solo 22,7 % reportan un avance superior al 40% con lo cual puede decirse que lograrán la meta prevista para el cuatrienio.

“Otro 22,7 % de los indicadores reportan un avance entre 20 % y 39 %; 28 % de indicadores no han logrado avanzar más del 20 % y el restante 26,6 % de indicadores no cuentan con información disponible por el tiempo de rezago o porque a la fecha no disponen de las fichas técnicas aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es decir, con el documento que señala cuáles deben ser los indicadores asociados a la meta que se propuso el Gobierno Nacional”, señala NiñezYA.

Niñez Ya busca la inclusión de diez derechos impostergables para el desarrollo de la infancia en programas de gobierno y en planes de desarrollo con lo cual el marco del análisis fueron esos derechos: 1. Salud y nutrición 2. Educación inicial 3. Educación preescolar básica y media 4. Ambiente sano 5. Juego 6. Participación 7. Fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza 8. Protección contra todo tipo de violencia 9. Adolescentes en conflicto con la ley con justicia restaurativa y pedagógica 10. Cultura de paz reconciliación y convivencia.

En el caso de los YA de salud, nutrición y educación inicial, más de la mitad de los indicadores cuentan con avances superiores al 40% con respecto a la meta del cuatrienio; mientras que los YA de participación, fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza y protección contra todo tipo de violencia reportan la mayor proporción de indicadores con un avance inferior al 20%. El YA de Juego no tiene indicadores y metas específicas en el PND 2022-2026, y educación básica y media, ambiente sano y adolescentes en conflicto con la ley con justicia restaurativa y pedagógica tienen un avance intermedio.

En relación con el Trazador presupuestal de primera infancia, infancia y adolescencia, NiñezYA logró identificar, mediante cifras proporcionadas por el DNP, que para 2022 se asignaron cerca de $11,1 billones para presupuesto de inversión del desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia; en 2023 se asignaron $12,6 billones y en 2024, de manera preliminar, se asignó un presupuesto de inversión por $12,4 billones (DNP, 2024). En los asuntos de ejecución presupuestal, especialmente en ministerios y entidades públicas que tienen grandes compromisos con la niñez del país, en 2023 la velocidad de la ejecución del gasto sin el pago de la deuda pública del Gobierno (interna o externa) fue de 85,8%, cifra inferior al promedio registrado en los últimos 22 años: 89,9% entre 2000 y 2022 (MHCP, 2023).

“Es importante tener en cuenta que el análisis se realizó sobre el PND, el cual tiene poco más de un año de aprobado: 19 de mayo de 2023, mediante la Ley 2294. De igual forma, que las cifras, de manera histórica en el país, tienen un rezago en el reporte. Lo cierto es que existen retos importantes en lo que resta del cuatrienio para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el PND con los 13.942.630 niños niñas y adolescentes (DANE, 2024). La sociedad civil está presta a apoyar la tarea”, recalcó NiñezYA

