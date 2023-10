En las últimas horas se hizo viral un video en las redes sociales en las que un grupo de niños van caminando por una calle en Bogotá y de repente sale una persona a querer robarlos.

De hecho, coge a uno de los menores por la espalda y le comienza a hablar, pero este saca un elemento cortopuzante y hiere al ladrón, lo que luego le ocasionaría la muerte. En ese momento, los menores salen corriendo, pero luego los identificaron y los ubicaron.

Ahora, cabe destacar que el ladrón tenía 14 años y el menor que lo mató tenía apenas 12, por lo que se creó una discusión en las redes sociales sobre qué iba a pasar con el menor que se defendió y, lastimosamente, terminó asesinando a la otra persona.

¿Un menor puede ser judicializado en Colombia?

Lo primero que hay que destacar es que como la persona que ocasionó la herida fatal no tenía ni los 14 años, la ley estipula que no lo podrán detener ni obstruirle su libertad, sino que debe comenzar con un proceso formativo para que no vuelva a cometer crímenes más adelante.

“Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito solo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa”, dice el artículo 143 de la Ley 1098 de 2006.

Además, como es menor de 14 años, en una entrevista con Noticias Caracol el abogado penal Ricardo Burgos explicó el por qué no se le puede aplicar ninguna medida de aseguramiento ni nada por el estilo: “Es un menor de 14 años y para la ley colombiana es una persona totalmente incapaz del raciocinio de sus actos. Es decir, es una persona inimputable que no tendría responsabilidad frente a la justicia penal”.

Ahora, muchas personas también decían que entonces podría cumplir la pena cuando cumpla su mayoría de edad, es decir en 6 años, pero el abogado agregó en dialogo con el medio que no, porque para ese entonces el caso ya estaría cerrado por completo.

Qué pasa si un mayor de 14 años comete un delito

Ahora, es un caso diferente para los menores que superan los 14 años de edad, como el que pretendía robar a los otros menores, ya que en ese caso sí podrían haber más sanciones. Por ejemplo, tal como explica la página de la Rama Judicial en Colombia, los castigos o sanciones a las que están expuestas estos menores son:

La amonestación.

Las reglas de conducta.

La presentación de servicios sociales a la comunidad.

La libertad vigilada.

Medio semi-cerrado.

La privación de la libertad.

Además, entrarán en grupos de socialización y educación, ya que, agregó el medio, “los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine”.

