El reciente secuestro de un niño de 11 años en Jamundí, Valle del Cauca, ha provocado un profundo rechazo en la sociedad colombiana y ha impulsado la movilización de entidades nacionales e internacionales para que el menor regrese sano y salvo junto a su familia. El niño fue raptado por hombres armados en el corregimiento de Potrerito, produciendo alarma y conmoción entre los habitantes del municipio.

De acuerdo con las declaraciones a El Tiempo de Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, se tiene información de que el menor permanece en buenas condiciones de salud. Esta información fue comunicada por el padre Ómar Arturo López, vicario de la zona sur de la Arquidiócesis de Cali, quien participa activamente en el proceso de diálogo humanitario para lograr la liberación. Según la mandataria, a pesar de que no se conocen todos los detalles del proceso por la sensibilidad del caso y la protección del menor, la intención de quienes tienen al niño es liberarlo, y se reconoce que su secuestro fue un error.

Qué grupo criminal tiene en su poder al niño Lyan José en Jamundí

Desde el pasado 3 de mayo, diferentes organismos como la ONU, la Cruz Roja y la Arquidiócesis de Cali colaboran con las autoridades regionales en la búsqueda de una pronta solución a esta situación. Las investigaciones señalan que el grupo armado que retiene al menor hace parte de las disidencias del frente ‘Jaime Martínez’, según el citado diario. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali y la Personería de Jamundí han confirmado esta información y permanecen atentos al desarrollo del proceso.

La comunidad de Jamundí y ciudades cercanas, como Cali, han salido a las calles en marchas pacíficas, exigiendo la pronta liberación del niño y expresando su solidaridad con su familia. Uno de los momentos más dolorosos fue el Día de la Madre, pues la familia del menor no pudo compartir esta fecha especial con él debido a su cautiverio. Martha Isabel Gutiérrez, personera municipal, aseguró que, aunque los detalles del estado del niño se mantienen en reserva, las entidades encargadas confirman que se encuentra bien y que gestionan su retorno bajo estricta confidencialidad, de acuerdo con el rotativo.

Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó enérgicamente este hecho, calificándolo como un acto inaceptable y doloroso para toda la región. Toro hizo un llamado a activar todas las rutas institucionales que permitan el regreso inmediato del niño y resaltó la importancia de proteger la infancia en medio de situaciones de conflicto, según el informe periodístico.

La gobernadora anunció la movilización de los dispositivos del Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en labores de inteligencia y búsqueda, con el objetivo de localizar al menor y capturar a los responsables. Asimismo, insistió en la colaboración interinstitucional entre Iglesia, Naciones Unidas, Cruz Roja y entidades del Estado, reiterando que los niños no pueden ser víctimas de la violencia, de acuerdo con el periódico.

“Uno piensa nunca se va a pasar por eso, pero es algo que no se le desea a nadie. La familia nos enteramos de lo que había pasado. Nos avisaron y uno no entiende, no se le desea a nadie. Al comienzo no creíamos, porque nunca pensamos. Por favor que se pronuncien, un niño tiene derechos”, dijo en la entrevista uno de los familiares del menor.

