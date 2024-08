Y es que las personas que están en los grupos A y B suelen recibir subsidios más altos, pues significa que su condición socioeconómica es mucho más crítica de la de los que están en el grupo C y B.

Además, tienen varios beneficios, como sacar la cédula digital gratis y descuentos en el pasaje de Transmilenio, que muchos consideran que deberían tener, pero a los que no pueden acceder por su clasificación en el Sisbén.

Cómo se puede bajar la clasificación del Sisbén

Solo se cambia clasificación del Sisbén cuando las condiciones de las personas han cambiado, explica el sistema, y para dar esa información se deben actualizar los datos administrativos del Registro Social de Hogares, desde donde se obtiene la información de la ficha de caracterización socioeconómica.

También se puede solicitar una revisión de la encuesta, en caso de quedar inconforme con la clasificación; sin embargo, pueden determinar que está en el grupo correcto.

Aunque bajar la clasificación del Sisbén lo puede hacer beneficiario de subsidios, estar registrado no otorga el acceso directo. “Por tanto, ser beneficiario o no de un programa social no es responsabilidad del municipio, ni del DNP, si no de la entidad que emite las normas del programa”, agrega.

