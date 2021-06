green

El comité del paro nacional —que ya cumple más de 40 días— aseguró que a las 9:00 de la mañana de este jueves daría anuncios sobre el rumbo de las protestas, luego de su reunión con el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que quedó la siguiente imagen.

La Presidenta de la #CIDH, Antonia Urrejola @totonia68, recibió al Comité Nacional del Paro para recibir información en el contexto de las protestas sociales. La #CIDH escucha a todos los sectores. #CIDHenColombia pic.twitter.com/8zowViZinq — CIDH – IACHR (@CIDH) June 10, 2021

No obstante, los líderes del comité están divididos, aseguró Caracol Radio, pues hay unos que quieren que se levanten las protestas y otros que se cambie la estrategia para seguir con el paro.

Las diferencias —al parecer— son tantas, que todavía no hay fecha para hacer la rueda de prensa sobre los anuncios que tanto espera el país, pues por cuenta de las manifestaciones y los bloqueos hay cientos de colombianos afectados; entre ellos, productores de café que perdieron clientes en el exterior.

Y es que las convocatorias para hacer protestas ya no están tenido la misma acogida que tuvieron al principio del paro. Eso quedó en evidencia este miércoles —cuando los promotores llamaron a hacer una “toma de Bogotá”— donde no se vio mucha gente marchando. No obstante, sí se registraron casos de vandalismo, en la noche del miércoles, como la quema de buses del SITP y Transmilenio.

También se registraron casos de violencia en varias ciudades del país, donde hubo ataques a la Fuerza Pública.

Uno de ellos sucedió en Bucaramanga, donde encapuchados lanzaron bombas incendiarias a los uniformados, como se aprecia en este video publicado por la Policía: