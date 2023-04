Los bogotanos no pueden vivir tranquilos ni en su propia ciudad. Así le sucede a los habitantes de Bosa, en el sur de la capital, donde los comerciantes de esta localidad están azotados por los delincuentes que los están extorsionando con grandes sumas de dinero, supuestamente pidiéndoles un gesto de “colaboración”, según se lee en los panfletos que rondan por el sector, de acuerdo con Noticias Caracol.

(Vea también: Cayó banda que se hacía pasar por ‘Tren de Aragua’ en Bogotá: extorsionaban a sus víctimas)

La situación es tan grave que los negocios tienen que cerrar antes de las 8:00 de la noche y el último episodio fue la gota que rebasó el vaso, pues hubo un atentado contra un asadero de pollos, donde los delincuentes le dispararon a un trabajador que se encuentra en delicado estado de salud, de acuerdo con el noticiero.

Estas amenazas comenzaron desde el año pasado, les piden de 30 a 50 millones de pesos en un negocio de barrio, que seguramente no da esas ganancias mensualmente. A los comerciantes les llegan mensajes intimidatorios por WhatsApp, les rayan las puertas de los locales y les envían panfletos hasta con nombres propios, según el citado medio.

#OjoDeLaNoche | Comunidad de barrio Brasilia Bosa piden a las autoridades militarizar la zona, pues tras el atentado a un trabajador en un asadero, criminales empezaron a enviar mensajes amenazantes por WhatsApp. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/3bULJlX5ta — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 13, 2023

Por esa razón, los comerciantes le piden a la Alcaldía de Bogotá que se militarice la localidad, pues no quieren darles un solo peso a estos delincuentes: “Pedimos ayuda que haya seguridad en la zona, la Policía no da abasto con tantas denuncias. Los criminales están entre nosotros porque nos mandan fotos de los negocios, están mezclados entre la gente“, dijo uno de los habitantes de Bosa en la entrevista, que no quiso dar su identidad por temor.

Incluso, los comerciantes del sector han pensando en hasta comprar pistolas para defenderse por mano propia de estos delincuentes: “Hemos pensando en armarnos todos porque la Policía desaparece, porque ellos cubren otros barrios y dejan la zona sola”.