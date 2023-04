Después de que se conociera que tres jugadores de la plantilla del Once Caldas fueron capturados por la extorsión a una estudiante española, a la que le estaban pidiendo una suma de dinero por devolverle su celular, muchos esperaban conocer la decisión de la justicia colombiana. Y en la tarde del martes 11 de abril, desde la prensa de Manizales, revelaron la primera decisión en este caso.

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía pidió que fueran investigados por extorsión en grado de tentativa y ninguno de los jugadores aceptó cargos. Y a pesar de que se informó que podrían pagar una pena de cárcel, por ahora quedaron en libertad y tienen que cumplir varias condiciones ante las autoridades.

Primera decisión con jugadores de Once Caldas capturados por extorsión:

El periodista Rusbel Franco, que cubre la actualidad del equipo blanco para Caracol Radio, reveló que quedarán en libertad, para seguir las diligencias en esta condición. Pero tendrán restricción para salir de Colombia y deben comparecer ante las autoridades una vez al mes.

Todo esto, mientras hay un pronunciamiento definitivo o algún cambio en el proceso legal: “Medida de aseguramiento, no restrictiva de la libertad para los 3 jugadores juveniles del Once Caldas; Devinson Mateus, Santiago Mera y Esteban García: salen libres, pero siguen vinculados al proceso, no podrán salir del país, y deberán presentarse cada mes”.

Medida de aseguramiento, no restrictiva de la libertad para los 3 jugadores juveniles del Once Caldas Devinson Mateus, Santiago Mera y Esteban García: salen libres, pero siguen vinculados al proceso ,no podrán salir del pais, y deberán presentarse cada mes. — Rusbel Franco (@rusbelfranco) April 11, 2023

Esta medida va en concordancia con lo que muchos pedían, entre ellos el periodista César Augusto Londoño, quien manifestó que sería adecuado que les permitieran seguir sus carreras y que no les impidieran entrenar con normalidad.

Ahora, falta que se dé un nuevo comunicado desde Once Caldas, ya que en el primer documento público manifestaron que “se tomarán las medidas pertinentes” después de definir la situación de los tres integrantes del plantel del club manizaleño.