La imagen de esta colombiana, identificada como Martha Lucía Barón, la captó Noticias Caracol en la puerta del Hospital Militar, y dijo que la mujer quiso dar muestras de agradecimiento porque Carlos Holmes Trujillo atendió su llamado cuando él ejercía como ministro de relaciones exteriores.

La mujer exhibió un cartel en donde se lee la siguiente frase: “Descansa en paz, ministro FF.AA.”, y la acompañó con el logo de la fundación que lidera.

Y es que Barón encabeza la fundación ‘Venezolanos por decisión’, organización que actualmente recolecta ayudas en Colombia para brindarle apoyo a población migrante.

Esta mujer fue grabada en la frontera, el pasado 23 de febrero, cuando se arrodilló frente a uniformados de la guardia venezolana para pedirles que permitieran el ingreso a ese país de ayuda humanitaria.

La imagen la registró una cámara de Semana y allí se escucha cuando Barón les habla a los policías: “Rescaten a su país, ustedes lo único que tienen que hacer es abrir paso”.

El medio aseguró que ella es colombiana de nacimiento, pero que se crió en Caracas. “Venezuela es el país que amo, me duele mucho lo que está pasando”, dijo ella.

#23FEB | Martha Lucía Barón, colombiana que creció en Caracas: “Venezuela es el país que amo, me duele mucho lo que está pasando. He esperado 20 años por este momento, por eso le ruego a la guardia que no nos vaya a disparar cuando intentemos pasar con la ayuda humanitaria”. pic.twitter.com/VNiO7yUnQh

