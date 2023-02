En las últimas horas se conocieron partes de la declaración que Santiago Luna —hombre que sostenía una relación con la joven artista— les dio a los investigadores del caso.

Su nombre salió a la luz pública luego de que Silvana Núñez, mejor amiga de Valentina Trespalacios, narrara ante las autoridades que él y la DJ se veían casi todos los días por el noviazgo que habían empezado desde noviembre de 2022.

En su testimonio, Luna reconoció que habló con la joven de 23 años horas antes de su muerte, e incluso contó cómo fue la última pelea que hubo entre ambos por unos reclamos que se hicieron en redes sociales.

Valentina Trespalacios: qué dijo Santiago Luna

De acuerdo con la versión del hombre, conocida por El Tiempo, el sábado 21 de enero —es decir un día antes de que la joven fuera encontrada sin vida— se presentó un choque entre los dos por una foto.

“A las 2:20 p. m. hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella pública de una cena. Entonces, yo le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos, y me echa en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, dijo inicialmente, según lo recogido por el periódico.

Ante el reclamo, Trespalacios le contestó: “Mmm, así estamos?”, por lo que Luna contó que decidió dejarla en visto.

Este relato, que hace parte de las pruebas que tiene la Fiscalía, hizo pensar a los investigadores que dicha imagen fue tomada en el restaurante al que Poulos llevó a la DJ el viernes (día en el que ella se había ido a vivir con él).

Según Luna, días atrás habían tenido otra discusión y fue en ese momento cuando Valentina le habría insinuado que debía contarle algo que él no sabía.

“Me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribe que nos quedan pocos días juntos y que tiene que decirme algo en persona, que no sabe cómo yo lo pueda tomar”, agregó el joven, de acuerdo con lo citado por el diario mencionado.

Aunque no le dio muchos detalles de lo que le iba a contar, pues habían quedado de verse el lunes siguiente a su fallecimiento, los investigadores creen que esa serie de mensajes fueron los que posiblemente Poulos vio en el celular de Trespalacios antes de causarle la muerte.