Salieron a la luz nuevos detalles sobre el caso de Valentina Trespalacios, reconocida DJ de 23 años que fue encontrada muerta el pasado 22 de enero en un contenedor de basura en Fontibón.

Santiago Luna, hombre que, según Silvana Núñez (amiga de la DJ) tenía una relación con Trespalacios desde el año pasado, dio pormenores de su vínculo con la joven y relató cómo reaccionó a la triste noticia de su muerte.

De acuerdo con el rompecabezas del caso, Luna es el hombre con quien Trespalacios tuvo conversaciones que, al parecer, enfurecieron a John Poulos, ciudadano estadounidense que figura como el principal sospechoso del asesinato de la DJ.

El inversionista en criptomonedas y cannabis habló con la Fiscalía y su relato fue publicado por El Tiempo. Luna reveló que tenía una relación con la DJ desde hace un año y tres meses, tal como indicó previamente Silvana Núñez, amiga de la víctima.

El hombre les dijo a los investigadores que, luego de tener algunas discusiones con Trespalacios, se enteró de su muerte en la mañana del 22 de enero, ya que la noticia salió en medios de comunicación y personas cercanas se encargaron de enviársela.

“Yo quedé como en ‘shock’, no lo podía creer. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y mensajes; entonces como yo vivo con un amigo que se llama Sebastián, lo despierto a él y a la novia y les digo: ‘Me están diciendo que Valentina está muerta. Me mandan un artículo del periódico donde no decía el nombre de ella, solamente decía que habían hallado un cuerpo en Fontibón’”, recordó sobre cómo conoció el crimen.