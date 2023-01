Con el pasar de las horas se van conociendo nuevos detalles del asesinato de Valentina Trespalacios, la reconocida DJ de música electrónica, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 22 de enero en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón.

(Vea también: Testimonio de amiga de Valentina Trespalacios involucra a un tercero en noviazgo con Poulos)

En el marco de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía, El Tiempo reveló que una de las pruebas clave en el caso estuvo cerca de ser vendida por un poco más de medio millón de pesos, luego de que un ciudadano lo confesara.

Valentina Trespalacios: celular iba a ser vendido por medio millón de pesos

Se trata del celular de la DJ Trespalacios, el cual se cree fue abandonado por su novio, el estadounidense John Poulos –presunto asesino de la joven mujer–, cuando estaba en inmediaciones del aeropuerto El Dorado.

El medio citado compartió el relato de un hombre, supervisor de una empresa de seguridad, quien aseguró haber encontrado el celular de la víctima cuando estaba buscando unos documentos extraviados de la motocicleta en la que se moviliza.

“Al llegar más o menos entre la estación de gasolina Primax y Terpel veo como unos vasos desechables aplastados y poca basura… Fue en este lugar donde encuentro el celular”, dijo.

(Lea también: John Poulos, bastante relajado, no aceptó cargos por muerte de Valentina Trespalacios)

El trabajador señaló que no sabía de quién era el dispositivo y se dio cuenta que no tenía tarjeta sim, por lo que no vio problema en venderlo. Dijo que lo ofreció en 550.000 pesos, pero la persona con la que iba a hacer el negocio no aceptó.

De hecho, comentó que su hijastra le dijo que era un iPhone 11 o 12 en muy buen estado, por lo que tampoco le vio problema en venderlo.

“Tenía un estuche de celular de la marca Louis Vuitton, con el dibujo animado de Mickey Mouse. Observé que el celular es de color blanco, verifico y, al parecer, no tenía sim… Lo iba a vender porque nadie lo iba a reclamar. La finalidad de vender el celular era poder obtener una parte del dinero que necesitaba para el pago de los documentos de la motocicleta”, señaló.

Lee También

Sin embargo, el hombre manifestó que su pareja lo llamó minutos más tarde para decirle que su hijastra se había dado cuenta que el fondo de pantalla del celular coincidía con la fotografía de la DJ asesinada, cuyo caso se conoció el mismo fin de semana.

(Le puede interesar: Descuido del novio de DJ asesinada facilitó reconocerla; carné de universidad fue clave)

“Me llamó mi mujer a mi celular personal y me dice que mi hijastra se había dado cuenta que por redes sociales acababan de publicar la foto de la mujer que aparecía en la foto de la pantalla del celular, que la publicación decía que esta mujer estaba muerta y que la habían matado el fin de semana”, indicó.

Acto seguido, el hombre se puso en contacto con las autoridades y entregó el dispositivo a la Sijín, el cual fue analizado detalladamente ya que los chats son prueba clave para esclarecer el crimen y demostrar la culpabilidad de John Poulos.