El particular hecho en el que se vieron involucrados el abogado del acusado de matar a Valentina Trespalacios y la intérprete dejó en evidencia las dificultades para el desarrollo de la audiencia, que ya completó su segundo día.

Y es que la difícil traducción ha marcado especialmente el procedimiento, convirtiéndolo en una retahíla cansina en la que casi nadie hila más de 5 palabras seguidas por la necesidad de traducción simultánea y pública que se le hace al acusado.

A la intérprete, Martha Lucía Morales, incluso le llamaron la atención durante la audiencia de legalización de captura después de que se le viera fumando en un momento determinado:

Sin embargo, lo que la mayoría cuestiona es su capacidad para hacer su trabajo, pues a veces se nota dubitativa sobre algunos términos o comete ocasionales errores pecando por exceso de sencillez al traducir.

El más reciente desaguisado se produjo justamente por una mala interpretación derivada del afán por darle ritmo a la diligencia.

Morales traducía una intervención del abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, quien se refería primero a “uno de los hechos jurídicamente relevantes mencionados por el fiscal del caso”, pero sus siguientes palabras quedaron entrecortadas:

Sin embargo, la traducción de ese segmento cortado fue inexacta, pues al parecer la funcionaria entendió “dinero”, en vez de “enero”, y no pidió aclaración:

“That they were hiding the part related to the money [que ellos estaban ocultando la parte relacionada con el dinero]”, dijo, y de inmediato tuvo que repetir, pues Poulos tampoco comprendía. “That they hide that [que lo ocultaron]”.

El abogado prosiguió sin darse cuenta del error: “El equipo celular de la víctima, Valentina Trespalacios”, alcanzó a decir, pero Morales lo interrumpió otra vez para tratar de aclarar lo anterior.

“Un momento por favor, señor abogado. What the attorney of the victims is talking about of the part where you said that they had your money and the cell phone… the money, the 7.000 dollars, and the cell phone [De lo que el abogado de las víctimas está hablando es de la parte en la que usted dijo que ellos tenían su dinero y el celular… el dinero, los 7.000 dólares, y el celular]… ¿el celular de quién?”, dijo, balbuceando un poco.