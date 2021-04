green

Luego de la solicitud que hizo el abogado Miguel Ángel del Río, la togada concedió reconocer a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve —testigo clave contra Álvaro Uribe—, como víctima provisional porque, dijo en la reanudación de la audiencia, ella se vio afectada con “seguimientos, hostigamientos” a tal punto que la llevaron al “exilio”, indicó.

“Bajo tal panorama, Deyanira Gómez resultaría víctima indirecta de los hechos de materia de investigación“, dijo la jueza Carmen Helena Ortiz, que recientemente denunció amenazas en su contra.

Del Río, durante la audiencia pasada, aseguró que en 2018 el expresidente y el abogado Diego Cadena –procesado por soborno y fraude procesal–tuvieron una conversación para “ubicar a Deyanira Gómez”, y aseguró que tres días después de esta charla “la despiden” de su trabajo.

No obstante, Ortiz aclaró que la acreditación como víctima de Gómez, que la Fiscalía aseguró que no tiene relación con la extinta guerrilla de las Farc, no es porque ella haya perdido su trabajo, pues eso no se pudo probar, ni tampoco por la extinción de dominio que le hicieron a Juan Guillermo Monsalve.

Justo después de la decisión, Del Río celebró con este trino:

Felicitaciones a Deyanira Gomez en su calidad de Víctima en el proceso de Alvaro Uribe Velez. vamos hacia adelante. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) April 9, 2021

El primero en hablar de los daños que se le provocaron a Gómez fue Daniell Coronell, que en una columna aseguró que ella recibió intimidaciones, luego de que el expresidente la preguntara.

Rechazan a Guillermo Guillén como víctima en el caso Álvaro Uribe

El periodista Guillén también pidió ser acreditado como víctima, alegando una supuesta persecución por abogados de Uribe, pero la jueza le negó la solicitud, pues considera que eso no está enmarcado en el caso de falsos testigos, sino en otros procesos.

La audiencia está siendo transmitida de manera virtual.