A la espera de lo que serán las audiencias en las que la barranquillera dará su versión en contra de varios políticos de la Costa Atlántica, un audio que la dejaría mal parada se conoció en las últimas horas.

(Vea también: Aída Merlano quedó “sin palabras” en primer mensaje desde que llegó a cárcel en Colombia)

Se trata de una conversación de más de una hora en la que una mujer, que de acuerdo con El Tiempo podría tratarse de Aída Merlano, se refiere al cobro de millonarias deudas que tendrían algunos políticos con ella y hace referencia a posibles nexos que tiene con peligrosas organizaciones criminales.

El audio compartido por el periódico habría sido grabado en enero de 2022 (mientras Merlano estaba detenida en Venezuela) y tendrá que ser analizado por las autoridades para determinar si efectivamente se trata de la excongresista.

Qué dice la mujer que sería Aída Merlano

En una parte de la conversación, la mujer —que tiene acento costeño y un registro muy parecido al de la barranquillera— menciona estructuras delincuenciales como los ‘Rastrojos’, los ‘Costeños’ y el ‘Clan del Golfo’, específicamente a su cabecilla, el extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.

“Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es el que está preso, o sea de ‘Otoniel’. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana [Nini Johana Úsuga David]. Es una gran amiga mía la hermana de él. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos del hijue… que te conocen todo, cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo, le tienen la historia […] entonces resulta que con ellos fue que averigüé”, se le escucha decir a la mujer en el audio filtrado.

Lee También

En el diálogo, la misma persona hace referencia al clan político de los Char, a quienes se refiere en fuertes términos.

“Ellos andan en el Country, en la Guacherna. Se tendrán que desaparecer, cerrar las Olímpicas, cerrar todos los almacenes de cadena. ¿O es que tú que crees que yo no tengo plata para meterles bomba a todos esos hijue… almacenes si me da la gana? ¿Quién pierde más en una guerra entre ellos y yo ahora mismo?”, le dijo la mujer al hombre con el que estaba hablando, que de acuerdo con el medio sería un viejo candidato a una corporación.

Luego, agregó: “Y no tuve que mandarlos a matar, no tuve que meterle una bomba a la Olímpica. No tuve que meterle una bomba en el Country, para que veas que hay diferentes formas de golpear”.

Este martes 21 de marzo, Merlano tendrá la primera cita con la justicia colombiana y deberá declarar ante la Fiscalía. Una semana después, el 28 de marzo, hará lo propio ante la Corte Suprema de Justicia.