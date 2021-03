Francisco Ricaurte fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente, estableció ese juzgado en la audiencia de fallo de este martes.

El fallo contra Ricaurte se da una semana después de que tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieran la condena contra el exmagistrado por su participación activa en el escándalo del cartel de la toga.

Uno de los testimonios clave para condenar a Ricaurte fue el del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue sentenciado a 4 años y 10 meses de prisión en marzo de 2018 (por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada).

“Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal. Lamentablemente, me corrompí, pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), porque los tenían al servicio de sus intereses personales; no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, manifestó Moreno en agosto de 2020, durante la audiencia contra Ricaurte, en palabras recopiladas por El Espectador.