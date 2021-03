green

Apenas el ministro Ruiz supo que Carolina Cárdenas, que fue funcionaria en de la Secretaría de Salud de Bogotá, se vacunó contra la COVID-19 —al parecer— antes de que fuera su turno mostró su indignación reprochó la situación y aseguró que muchos epidemiólogos sí están esperando su turno.

“Realmente no tiene ninguna presentación, cuando tantos epidemiólogos de campo del ⁦Instituto Nacional de Colombia, del Ministerio de Salud y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno”, trinó Fernando Ruiz, como se lee a continuación.

Realmente no tiene ninguna presentación cuando tantos epidemiologos de campo del ⁦@INSColombia⁩, de ⁦@MinSaludCol⁩ y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno. @JFernandeznino https://t.co/JAhhpG6wbJ — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) March 9, 2021

Y es que Cárdenas no pertenece a la primera línea del plan de vacunación y aun así recibió la primera dosis de Pfizer. Ella trabajó en labores administrativas de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte de Bogotá, por lo que no tendría contactos con pacientes COVID-19, lo que aumenta los cuestionamientos.

Incluso el gerente de esa Subred, Jaime Humberto García, rechazó que Cárdenas haya recibido una vacuna contra la COVID-19 sin pertenecer al talento humano de salud.

No obstante, el Secretario de Salud de Bogotá —Alejandro Gómez— dijo que fue la misma Subred la que incluyó el nombre de Cárdenas para ser una de las primeras vacunadas, argumentando que ella “perteneciente a uno de los grupos de plan de intervenciones colectivas”, actividades de salud pública que se hacen en los territorios.

Sin embargo, de acuerdo con Luz María Sierra, periodista de Blu Radio, Cárdenas terminó su contrato con el Distrito el 28 de febrero, una semana antes de recibir la vacuna.

Politóloga que estuvo en Alcaldía de Bogotá Carolina Cárdenas dice por qué la vacunaron

Ante la controversia que causó la noticia de la vacuna de Cárdenas, ella publicó un comunicado en el que muestra un pantallazo de que apareció en ‘Mi vacuna’, en la etapa 2.

“Me encuentro, hace más de dos semanas, en la etapa 2 de priorización de la vacuna (talento humano en salud que no está en primera línea), la cual inició el día 8 de marzo de 2020 [2021]. No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley[sic], y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar”, escribió la joven.

Además aseguró que no tenía ninguna relación cercana con la alcaldesa Claudia López, o el secretario de Salud de Bogotá; “mucho menos con el gerente de la subred” que la incluyó en el listado de vacunados, sino que tiene contacto con más de 400 adultos mayores al mes, población vulnerable al COVID-19.

Finalmente dijo que publicó su foto con el carné de vacunación para invitar a sus contactos a vacunarse y porque no cometió ningún delito, pues, dice, no se saltó la fila.

A continuación el comunicado y el pantallazo de Cárdenas en ‘Mi Vacuna’: