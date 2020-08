green

La Cámara de Representantes anunció la elección de Camargo en sus redes sociales, luego de una intensa discusión por parte de la bancada de oposición que prefirió votar en blanco con el argumento de que el nuevo funcionario “no cuenta con la formación en derechos humanos” que exige el cargo.

Pero el elegido dio un discurso de agradecimiento en el que resalta que su gestión será “cercana a la gente, del lado de la gente, de parte de la gente. Desde los territorios y para los territorios”, y que buscará ser “la voz de los que han enmudecido; los brazos de los que no pueden luchar; y la fuerza de los desalentados”.

Camargo también se comprometió a que trabajará “para garantizar protección y garantía de los DD.HH. de los colombianos en época de crisis y sin abanderar sector alguno”.

Estas palabras del nuevo defensor del Pueblo se dan, tal vez, como respuesta a las críticas que recibió por parte del sector de la oposición, pues representantes como David Racero lo cuestionaron por su cercanía al Gobierno y su “falta de experiencia para este cargo”.

Otra que lo cuestionó fue la representante Ángela María Robledo, que en su intervención dijo que está elección ya estaba cantada y que votaba en blanco porque “en el nombramiento del doctor Camargo no encuentro plenas garantías”.

“Esta no es una elección, esto es un proceso marcado y como lo han denunciado algunos medios de comunicación, en donde ha habido fuertes presiones del Gobierno a través de sus ministros a las distintas bancadas. Va a ser el doctor Camargo, de eso no hay duda, pero ahí estaremos vigilantes para que cumpla la agenda con la que se comprometió, él tiene que entender que no va a ser el defensor del Gobierno, sino el defensor del pueblo, y aunque haya sido compañero de pupitre del presidente Iván Duque tiene que cumplirle al país”, dijo Robledo.

De Camargo se puede decir que nació en Cereté, Córdoba, fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que estudió en la Universidad Sergio Arboleda.

Honrado y agradecido con representantes de @CamaraColombia por el voto de confianza para estar al frente de @DefensoriaCol. Trabajaré comprometidamente para garantizar protección y garantía de los DD.HH. de los colombianos en época de crisis y sin abanderar sector alguno. pic.twitter.com/oT2FVdhlKM — Carlos Camargo Assis (@carloscamargoa) August 14, 2020