Brayan Campo dio una entrevista en la que habló del macabro asesinato que cometió contra Sofía Delgado en 2024. El feminicida se encuentra actualmente recluido en la cárcel La Tramacúa (Valledupar), donde cumple la condena de 58 años a la que fue sentenciado el pasado 2 de mayo.

El sujeto detalló sus perturbadores pensamientos de lo que hizo antes del crimen en su negocio de artículos para mascotas en Candelaria (Valle) y cómo actuó después del asesinato. Sin embargo, el sujeto ha despertado indignación en sus declaraciones por un mensaje que dejó a la familia de la pequeña.

(Le puede interesar: “Baño de la veterinaria”: Brayan Campo dio nuevo detalle de cómo asesinó a Sofía Delgado)

En la conversación con el programa ‘Conducta delictiva’, Campo aseguró que la pequeña “no sufrió” en su macabro feminicidio y que no cometió abuso, asegurando que solo le imputaron el delito de feminicidio agravado y que, supuestamente, la investigación de las autoridades le dan razón.

“No hubo abuso, para darle tranquilidad a la familia de que no vaya a pensar que la niña sufrió, o sea, solo fue un golpe, ella no sufrió ”, dijo el asesino en el programa citado.

La declaración ha desatado repudio por la frialdad en la que se dirigió a los seres queridos de Sofía Delgado, quienes han vivido un dolor inmenso desde octubre del año pasado, cuando la niña de 12 años fue hallada en un cañaduzal.

(Lea también: Caso Sofía Delgado: esposa de Brayan Campo habría ocultado evidencia del homicidio)

De hecho, la memoria de la menor ha tomado fuerza en estos días, no solo por la condena de Campo, sino porque el pasado 3 de mayo, la pequeña estaría cumpliendo sus 13 años. Lady Zúñiga, la mamá de la víctima, la recordó con unas palabras.

Lee También

“Esta fecha es un día que nos marca a todos como familia, porque uno nunca se imaginó, yo no me imaginaba que no iba a estar para sus 13 años, pero yo sé que ella está en el cielo, es un ángel de Dios y todos los abrazos, todos esos besos se los mandamos desde acá, desde la tierra a ella allá donde está, al lado de los ángeles”, dijo a Noticias Caracol, en medio de su nostalgia, la mujer.