El pasado viernes 2 de mayo, Brayan Campo fue condenado a 58 años de cárcel por el asesinato de Sofía Delgado, en octubre del año pasado. El sujeto acabó con la vida de la menor dentro de una tienda de artículos para mascota de la cual era propietario y después dejó el cuerpo en un cañaduzal de la zona rural del municipio vallecaucano.

Días después de recibir la sentencia, el asesino de la pequeña dio una oscura versión de lo que fue el crimen que conmocionó a toda Colombia. Pese a que aceptó el terrible delito que cometió, Campo trató de justificar descaradamente su tétrico actuar.

¿Qué dijo Brayan Campo sobre el asesinato de Sofía Delgado?

En el programa ‘Conducta delictiva’, el hoy recluido en La Tramacúa de Valledupar aseguró que el día del feminicidio de la pequeña de 12 años nunca había pensado en hacerle daño a alguien, aunque ya había tenido antecedente por un caso de abuso en 2019 (y por el cual fue condenado en febrero de este 2025).

Campo aseguró que, días antes del crimen en Candelaria, no se sentía con ganas de hacer sus actividades y que peleaba constantemente con su esposa, con la que criaba a su hija de 4 años. Sumado a ello, aseguró que en su casa había objetos relacionados con brujería.

“Mi mujer me dijo dos veces: ‘vea, amor, nos están tirando cochinadas en la casa’; era brujería, pero yo no le presté atención a eso porque yo me sentía bien”, dijo el condenado en ‘Conducta Delictiva’.

Lo más tétrico del tema es que confesó en el programa citado que en su cabeza pasó la idea de acabar con la vida de una mujer. “En esos días me comenzó a maquinar la cabeza (yo estaba por ahí aburrido) y me imaginaba matando a una mujer. Era como una voz interna que me decía que cometiera ese delito… en mi mente visualicé a dos mujeres adultas”.

El día del asesinato de Sofía Delgado, Campo relató que abrió su local a las 10 de la mañana y cerró sobre las 2 de la tarde. Después de ir a su casa, se dirigió a otro trabajo que tenía para adelantar un supuesto informe. No obstante, allí prefirió dejarlo para después y regresó al frente de su negocio, donde aceptó tener horrorosas ideas.

“Me senté en el andén del local y pasó una pelada, póngale 20 años, y me llegó el pensamiento de entrarla y vi… hacerle daño. Pasó la muchacha pero yo no tomé la decisión. Al rato pasó otra más joven y a ella sí le hablé, le dije que ingresará y que le iba a regalar algo. Ella ingresó y no fui capaz; intenté cerrar la puerta, pero al final no fui capaz”.

La segunda mencionada se trataría de la menor que, antes del crimen de la pequeña Sofía, huyó de la tienda al ver el peligro en el que estaba, según la mamá de la sobreviviente y el informe que dieron las autoridades.

Después de ello, fue cuando se topó con Sofía, a quien le hizo la misma persuasión de regalarle un artículo para mascotas, aprovechando que la menor buscaba un champú para perros. Después de eso, ocurrió la agresión que se convirtió en otro doloroso capítulo para los niños en el país.

Así fue el feminicidio de Sofía Delgado, según Brayan Campo

“Salí a entrar el letrero de la publicidad y cuando salí me encontré de frente a Sofía, entonces ahí fue cuando tomé la decisión de hablarle… Cuando ingresó, le golpeé la cabeza con una cuchara de sacar alimento. Ella cayó y quedó inconsciente. Ahí volví a aterrizar y me asaré, me temblaban las piernas y manos, y no sabía qué hacer”, dijo Campo en ‘Conducta delictiva’

Después de eso, el asesino salió de la tienda y dejó encerrada a la niña allí. ¿Lo otro macabro de la situación? El hoy condenado dice que no se percató si la pequeña estaba viva o muerta antes de salir y, para el horror del crimen, admitió que solo tuvo una idea antes de asesinarla: “Sentía una presión como: ‘Hágalo para que descanse’”.

Después, volvió a su casa como si nada y almorzó con su esposa, su suegra y su hija. Luego de dejar a la madre de su pareja en la casa de ella, volvió a la tienda donde ocultaba el cuerpo. Finalmente, asesinó a Sofía Delgado y la tiró en un cañaduzal, donde las autoridades la hallaron semanas después de búsquedas.

