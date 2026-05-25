La movilidad en Bogotá inició con complicaciones durante la madrugada de este lunes debido a un camión varado en la localidad de Suba, específicamente sobre la Autopista Norte con calle 209, en sentido norte-sur.
De acuerdo con el reporte entregado por Bogotá Tránsito, la situación fue informada hacia las 5:42 de la mañana a través de sus canales oficiales de monitoreo vial.
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[05:42 a.m.] #MovilidadAhora | Camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 209, sentido Norte – Sur. Grúa asignada.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/0ewFB12zdI
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 25, 2026
Según el reporte de las autoridades de movilidad, una grúa fue asignada al punto para atender la emergencia y retirar el vehículo de la vía lo más pronto posible.
Además, un grupo guía de tránsito hizo presencia en el sector para coordinar el manejo vehicular y evitar mayores congestiones mientras avanzaban las labores de atención.
MOVILIDAD BOGOTÁ… Con Camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 209, sentido Norte – Sur se inicia la jornada de movimiento de automotores en Bogotá, según @BogotaTransito pic.twitter.com/CavnhQ4tNV
— FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) May 25, 2026
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El incidente se presentó en uno de los corredores más transitados de ingreso y salida de la capital, por lo que conductores que se movilizaban hacia el sur de la ciudad reportaron tránsito lento durante las primeras horas de la mañana.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución y estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías y posibles desvíos en la zona.
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