La movilidad en Bogotá inició con complicaciones durante la madrugada de este lunes debido a un camión varado en la localidad de Suba, específicamente sobre la Autopista Norte con calle 209, en sentido norte-sur.

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De acuerdo con el reporte entregado por Bogotá Tránsito, la situación fue informada hacia las 5:42 de la mañana a través de sus canales oficiales de monitoreo vial.

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Según el reporte de las autoridades de movilidad, una grúa fue asignada al punto para atender la emergencia y retirar el vehículo de la vía lo más pronto posible.

Además, un grupo guía de tránsito hizo presencia en el sector para coordinar el manejo vehicular y evitar mayores congestiones mientras avanzaban las labores de atención.

MOVILIDAD BOGOTÁ… Con Camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 209, sentido Norte – Sur se inicia la jornada de movimiento de automotores en Bogotá, según @BogotaTransito pic.twitter.com/CavnhQ4tNV — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) May 25, 2026

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El incidente se presentó en uno de los corredores más transitados de ingreso y salida de la capital, por lo que conductores que se movilizaban hacia el sur de la ciudad reportaron tránsito lento durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución y estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías y posibles desvíos en la zona.

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