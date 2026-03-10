Durante décadas el río Bogotá fue sinónimo de desarrollo industrial y expansión urbana en el centro del país. Sin embargo, ese mismo crecimiento lo convirtió en uno de los afluentes más deteriorados ambientalmente.

Sigue a PULZO en Discover

Desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena, el río recorre más de 375 kilómetros y atraviesa 45 municipios, pasando por una de las regiones más densamente pobladas de Colombia. En ese trayecto se concentran vertimientos domésticos, descargas industriales y residuos provenientes de actividades agrícolas que durante años alteraron la calidad del agua y afectaron ecosistemas asociados.

El tramo que atraviesa Bogotá y zonas del Valle de Ubaté es uno de los más críticos. Allí confluyen las presiones urbanas y productivas que históricamente han impactado el afluente. La urbanización acelerada del siglo XX y comienzos del XXI profundizó un problema que hoy requiere soluciones de gran escala.

En respuesta a esta crisis ambiental, el río Bogotá ha sido objeto de múltiples fallos judiciales que obligaron a las autoridades a estructurar planes de recuperación y cronogramas de saneamiento. Entre las obras más relevantes se encuentran la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre y el desarrollo del proyecto PTAR Canoas, infraestructura clave para reducir la carga contaminante que llega al afluente.

Lee También

No obstante, la magnitud del impacto acumulado durante décadas implica que los resultados solo podrán medirse en el largo plazo. Más allá de las obras de infraestructura, el proceso exige control efectivo de vertimientos, seguimiento técnico permanente y una articulación sólida entre autoridades nacionales, regionales y locales.

Un nuevo debate sobre el futuro del río

En medio de este panorama, el próximo 13 de marzo de 2026 se abrirá un nuevo espacio de discusión pública. En la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, se realizará el conversatorio “Río Bogotá: Problemáticas, Retos y Perspectivas Transmodernas”, un encuentro académico que busca ampliar la conversación sobre el futuro del afluente desde nuevas miradas interdisciplinarias.

El evento reunirá investigadores, expertos en gestión ambiental y representantes institucionales para analizar el estado actual de la cuenca y los desafíos que enfrenta su recuperación.

El conversatorio abordará el tema desde el Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), una propuesta académica que plantea integrar ciencia, tecnología y transformación territorial en la relación entre sociedad y naturaleza.

La discusión parte de una pregunta central: ¿cómo puede la sociedad, en una era atravesada por la tecnología y el conocimiento digital, contribuir de manera más efectiva a la recuperación del río Bogotá?

Más allá de las soluciones técnicas, el debate busca explorar nuevas formas de participación social, gobernanza del agua y gestión territorial que permitan enfrentar desafíos ambientales complejos.

Participación ciudadana, una clave para la recuperación

Una de las voces que participará en el encuentro será María Camila Acosta Santos, docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, quien presentará avances de una investigación sobre gobernanza del agua en acueductos comunitarios de la cuenca media del río.

Según la investigadora, la problemática del río Bogotá no se limita únicamente a la contaminación.

“Nos hemos dado cuenta que las problemáticas ambientales del río Bogotá no solamente están enfocadas a la contaminación, sino también a la baja participación ciudadana y a la inadecuada gestión del recurso hídrico”, explica Acosta Santos.

La académica señala que fortalecer la relación entre ciudadanía, territorio y educación podría convertirse en una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales de la cuenca.

“Es por eso que desde el Modelo Educativo Digital Transmoderno de la Universidad de Cundinamarca proponemos fortalecer la participación ciudadana enlazada con el territorio y la educación académica”, añade.

El conversatorio contará además con la participación de José Ricardo Rodríguez Díaz, director del Proyecto de Páramos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, quien abordará los retos institucionales en la gestión ambiental de la cuenca.

También intervendrán Germán Andrés Quimbayo Ruiz, con un análisis de los conflictos socioambientales derivados del crecimiento urbano; y Daniel Fernando Aguiar Hernández, quien presentará experiencias de resiliencia territorial en comunidades vinculadas a la cuenca.

La jornada se desarrollará entre las 9:30 a. m. y las 12:30 p. m. en el Auditorio Emilio Sierra Baquero de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

El momento en que se realiza este encuentro coincide con una fase determinante del proceso de saneamiento del río Bogotá. Mientras avanzan las grandes plantas de tratamiento y se proyectan reducciones significativas en la carga contaminante, persisten retos en materia de control efectivo, coordinación entre municipios y transformación de prácticas productivas que históricamente impactaron el afluente.

* Pulzo.com se escribe con Z