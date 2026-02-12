Los pasajeros no entendían qué ocurría, pero el miedo era evidente. En la parte delantera de un articulado de TransMilenio, un joven sostenía un cuchillo mientras repetía desesperado: “Arranque, socio, que me van a matar”. Afuera, otros dos hombres lo encaraban y uno de ellos gritaba: “¿Dónde está mi maleta?”.

El hecho quedó grabado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el señalado agresor permanece dentro del bus, armado con un cuchillo, mientras desde la puerta dos jóvenes intentan enfrentarlo. Uno de ellos vestía camiseta blanca, gorra negra y pantalón oscuro; el otro llevaba chaqueta negra con rayas blancas.

En medio del cruce de palabras y empujones, el conductor decidió cerrar las puertas. En ese instante, quienes estaban afuera retrocedieron unos pasos, pero el hombre que estaba dentro se lanzó contra uno de ellos, que estaba desarmado, e intentó herirlo. Se produjo un forcejeo justo en la entrada del articulado, mientras desde el exterior trataban de abrir las puertas a la fuerza.

Según se conoció después, el bus no alcanzó a salir de la estación. Las personas afectadas lograron avisar a un uniformado que se encontraba en otro vagón, quien solicitó detener el vehículo. Esa intervención permitió retener al sujeto, que en medio de la discusión habría herido a una de las víctimas.

Dentro del articulado, los pasajeros buscaban apartarse del hombre armado, sin claridad sobre lo que sucedía y temiendo que la situación escalara. Aunque el momento fue de alta tensión, la rápida reacción permitió que el hecho no pasara a mayores y quedara en manos de la Policía, según algunos testigos.

