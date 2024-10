Casi un mes después del caso que conmocionó a Bogotá, en el que un uniformado de la Policía acabó con su vida después de atacar a su expareja y su acompañante dentro de un motel ubicado en la localidad de Kennedy, la involucrada en los hechos dio su versión de lo sucedido y contó qué pasó antes y después de la tragedia.

Paola Peña, quien sostuvo que ya no tenía una relación con Jhon Jairo Acuña [el atacante], recordó la pesadilla que vivió el pasado 10 de octubre y aseguró que está viva de milagro. Lo hizo en el programa ‘Más allá del silencio podcast’, donde también mostró las cicatrices que le quedaron de los tres impactos recibidos en su cabeza; también fue impactada por una bala en su hombro.

“Este fue el primero [señaló su parte superior izquierda], los médicos hicieron la cirugía. Dentro del cabello tengo la otra [cicatriz], y acá, no sé si se ve el maxilar, que salió la bala por acá [señaló su parte derecha del rostro]”, explicó en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que habla de lo sucedido y muestra cómo le quedaron las heridas:

Conmovida por lo que representó para ella el ataque, Peña explicó que el hecho de seguir con vida es obra de Dios.

“Es un milagro y estoy dando la entrevista para mostrarle al mundo entero que la gloria es para Dios y que estoy viva de milagro después de 4 impactos de bala: tres en la cabeza y una que rozó en el hombro. Dios fue el que me sacó de la muerte”, aseguró con voz quebrada.

En cuanto al hombre que la acompañaba en el motel, identificado como Fernando Ospina, la mujer explicó que también recibió un impacto de bala en uno de sus hombros, pero que los médicos prefirieron dejar el proyectil dentro de su cuerpo.

¿Qué recuerda Paola Peña del ataque sufrido en motel de Kennedy?

En el mismo programa, la mujer aseguró que aún tiene en su memoria los segundos de terror que vivió por culpa de su expareja, Jhon Jairo Acuña, pues pensó que iba a morir en el lugar después de los disparos recibidos.

“Lo único que hice fue saltar al carro y sentarme en el carro. Ahí empezaron todos los disparos: uno, dos, tres. Solo me dijo ¡Paola!”, aseguró Peña, quien explicó que su atacante estaba a una distancia aproximada de metro y medio.

Luego, agregó: “En el segundo impacto de bala sentí que se me rompió el tímpano. Fue ese sonido de bala, vibrante. No sé cómo explicarlo. Sentí que la cara se me estalló toda. El ojo. El cerebro. Sentí todos los pedazos. Por dentro pensé: ‘Ya me morí’. Y también pensé en mis dos hijos, que se iban a quedar solos”.