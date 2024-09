Por: Noticias 24/7

La historia de Jhon Jairo Acuña, policía que murió, y su presunta pareja sentimental, Paola Camargo, terminó en una tragedia que sigue dando de qué hablar luego de varios días de conocerse el caso.

El pasado 8 de septiembre se conoció que un policía había encontrado a su presunta pareja con otro hombre en un motel ubicado en Kennedy, en Bogotá. El uniformado, al ver la impactante escena, decide dispararles y luego atentar contra su propia vida, de acuerdo al informe de las autoridades.

Días después, Paola Camargo, mujer que sería la pareja sentimental de Acuña decidió contar su versión de los hechos y aseguró que ella ya no tenía nada con él y reveló que era víctima de maltrato.

Esas declaraciones no las comparte la mamá del uniformado, la señora María, quien reveló detalles impactantes del caso y aseguró tener pruebas de que ellos sí seguían en una relación sentimental.

Qué dijo la mamá del policía que halló a su “pareja” con otro hombre en un motel en Bogotá

La señora María decidió revelar su verdad y, según ella, limpiar el nombre de su hijo, luego de las declaraciones que dio Paola Camargo, en las que asegura que fue maltratada en diferentes ocasiones y que desde diciembre de 2023 ya no eran nada.

Ella dice que eso no es cierto y que tiene pruebas de todos los viajes que hicieron dentro y fuera del país este año: “Tengo las fotos, tengo todo, para que ella no siga diciendo que no era la pareja de mi hijo porque sí era la pareja de mi hijo“.

¿Se iban a casar? ¿Vivieron juntos?

“Suegrita, yo me enamoré de él, me voy a casar con él”, dijo la madre del policía, quien aseguró que su hijo había comprado un anillo de compromiso para Paola Camargo, víctima del ataque.

También mencionó que llegaron a convivir durante un buen rato y que él no se quedó en su casa por mucho tiempo, hasta que tuvieron una fuerte pelea y él decidió llamar a sus familia para pedir ayuda.

