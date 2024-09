El caso de Jhon Jairo Acuña, el policía que murió tras encontrar a su presunta pareja, Paola Camargo, con otro hombre en un motel en Kennedy, Bogotá, ha dejado en ‘shock’ a la comunidad y sigue causando controversia días después de conocerse los hechos.

El pasado 8 de septiembre, Acuña encontró a Camargo con otro hombre, y en un trágico giro, decidió dispararles antes de quitarse la vida, según el informe de las autoridades.

En medio del dolor y la confusión, Paola Camargo, quien ha sido señalada como la pareja de Acuña, rompió el silencio para dar su versión de los hechos. En sus declaraciones, aseguró que la relación con el policía había terminado y que era víctima de maltrato desde diciembre de 2023.

Sin embargo, esta versión ha sido refutada por la madre del uniformado, la señora María, quien ha salido en defensa de su hijo, asegurando que Camargo y Acuña seguían siendo pareja y revelando detalles impactantes que podrían cambiar la percepción del caso.

María, la madre del policía fallecido, insiste en que su hijo y Paola Camargo seguían juntos hasta el día de su muerte.

“Tengo pruebas de todos los viajes que hicieron dentro y fuera del país este año. Tengo las fotos, tengo todo, para que ella no siga diciendo que no era la pareja de mi hijo, porque sí era su pareja”, afirmó María, quien se ha mostrado determinada a limpiar el nombre de su hijo.

La madre también compartió que Acuña estaba profundamente enamorado de Camargo y que incluso había comprado un anillo de compromiso con la intención de casarse. Además, relató que la pareja vivió junta por un tiempo, aunque tuvieron problemas que los llevaron a distanciarse temporalmente.

“Él no se quedó en su casa por mucho tiempo, hasta que tuvieron una fuerte pelea y él decidió llamar a su familia para pedir ayuda”, añadió.

En una entrevista reciente, Camargo insinuó que la familia de Acuña podría haber estado involucrada en los hechos, sugiriendo que llegaron demasiado rápido al lugar del incidente. Sin embargo, María desmintió estas acusaciones, asegurando que la familia no tenía conocimiento de las intenciones de Jhon Jairo.

“Él nos llamó a pedirnos que fuéramos lo más pronto posible, y por eso llegamos corriendo al lugar, pero no teníamos idea de lo que iba a pasar”, explicó.

María también negó ser cómplice de cualquier acción violenta contra Camargo.

“Ella no tiene por qué estar diciendo que nosotros somos cómplices para ir a hacer un atentado contra ella. No somos de esas familias. Ella debe entender que él nos llamó y yo creí en él, que solo la iba a grabar… No somos asesinos, porque eso fue lo que ella dio a entender en una entrevista”, señaló.