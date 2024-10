Lo hizo en una conversación con ‘Más allá del silencio podcast’, en la que, de entrada, aseguró que en el momento del brutal ataque ya no era pareja de Jhon Jairo Acuña, el uniformado que la esperó a fuera de la edificación para dispararle.

Según ella, sí es cierto que ellos dos tuvieron una relación, como lo aseguró la mamá del policía, pero para el momento en el que sucedió el ataque con arma de fuego, ya no había ningún vínculo sentimental.

Sobre el día del ataque, Peña recuerda que estuvo haciendo diferentes actividades con Fernando, el hombre con el que estaba saliendo en ese momento. Sin embargo, en la noche, cuando iba saliendo del motel, se dio cuenta que Jhon Jairo, su expareja, la estaba esperando.

“Cuando estábamos saliendo, activo la alarma del carro y Jhon, de inmediato, me dice Paola y me mostró el arma. Yo tengo un problema de rodilla y no pude correr (…) Lo único que hice fue saltar al carro y sentarme en el carro. Ahí empezaron todos los disparos: uno, dos, tres. Solo me dijo ¡Paola!”, recuerda esta mujer, quien pasó unos días muy difíciles luego del ataque.

Sollozando, Peña asegura que su victimario estaba “a metro y medio” de distancia, por lo que ella, con el solo sonido de los disparos pensó que su vida había terminado.

“En el segundo impacto de bala sentí que se me rompió el tímpano. Fue ese sonido de bala, vibrante. No sé cómo explicarlo. Sentí que la cara se me estalló toda. El ojo. El cerebro. Sentí todos los pedazos. Por dentro pensé: ‘Ya me me morí’. Y también pensé en mis dos hijos, que se iban a quedar solos”, recordó.

Paola Peña recuerda que Fernando, quien para ese momento sí era su pareja, empezó a gritar para que ella se mantuviera con vida y aunque tenía una bala en su hombro, “nunca paró de gritar. Que una ambulancia o que la policía”.

Sobre Jhon Jairo, ella solo recuerda haberlo visto tendido en el piso y lleno de sangre, pues luego de dispararles, el policía se disparó a sí mismo con la misma arma.

Así fue como Paola recordó ese triste momento de su vida en este podcast:

Esta no es la primera vez en la que Paola cuenta lo que sucedió aquella y otros episodios de violencia en los que Jhon Jairo, según ella, la golpeó.