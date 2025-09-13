En la avenida Boyacá con calle 79a en sentido sur – norte, en la localidad de Engativá (Bogotá), se presentó un accidente de tránsito entre un motociclista y un camión que dejó un muerto y armó un completo lío en la movilidad de la capital en la tarde de este 13 de septiembre. Debido a la gravedad del hecho, las autoridades ya habilitaron vías alternas para que los ciudadanos eviten pasar por este sector.

Y es que durante las últimas horas, la ciudad ha sido testigo de diversos siniestros, como el de la máquina de la obra del Metro de Bogotá que cayó encima de un Transmilenio y dejó a varias personas heridas. No obstante, el suceso no pasó a mayores y no hubo ningún muerto.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el perfil Colombia oscura en X, se puede observar que en el accidente ocurrido en la avenida Boyacá con calle 79a, durante la tarde de este 13 de septiembre, el motociclista que se accidentó con el camión terminó debajo de las llantas de este vehículo de carga. Lastimosamente, el conductor perdió la vida.

#ATENTOS 🚨🚨 Nos informan de un lamentable accidente en la Av. Boyacá con Av. Calle 80 de Bogotá, donde tristemente pierde la vida un motociclista. En el hecho también se vio involucrado un tractocamión y en estos momentos las autoridades inician las laborales de levantamiento. pic.twitter.com/McZwy2G0lU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 13, 2025

El siniestro llevó a que la movilidad en este concurrido corredor vial de Bogotá se viera seriamente afectada, considerando que allí pasan carros particulares, taxis, buses del SITP y flotas intermunicipales que se dirigen y salen de la Terminal del Salitre.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la capital confirmó que hasta allí llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del cuerpo y acordonar el área. Asimismo, hicieron la recomendación a los conductores y usuarios de transporte público que tomen las siguientes vías alternas:

Av. Cali al norte.

Carrera 68 al norte.

