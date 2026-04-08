Un video captado por cámaras de seguridad causó rechazo en el barrio El Recreo, en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, luego de registrar el momento en que una motocicleta oficial habría atropellado a una perrita y abandonado el lugar sin prestarle ayuda.

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El hecho ocurrió el pasado 3 de abril a la 1:36 a. m., en la intersección de la calle 71 Sur con carrera 98B. En las imágenes se observa al animal, de pelaje negro, intentando cruzar por el sendero peatonal cuando es impactado por el vehículo. El ruido del golpe alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y encontraron a la perrita inmóvil y quejándose de dolor.

Tras revisar las grabaciones, los residentes difundieron el material y relataron que la mascota pertenece a una familia recicladora del sector. Ante la gravedad de la situación, la comunidad organizó una recolección de fondos para garantizar su atención veterinaria.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que llevó a la Policía Metropolitana de Bogotá a emitir un comunicado. La institución confirmó que la Policía Ambiental y Ecológica intervino y logró rescatar a la perrita, identificada como Kiara, quien ya recibió atención médica veterinaria y se encuentra estable. Pulzo se abstiene de publicar las grabaciones, pero las puede ver aquí.

Según la Policía, se adelantan verificaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y recolectar información que permita iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, señaló que la institución analiza el video que circula en redes sociales, donde aparentemente se observa a una motocicleta policial involucrada en el atropello. El oficial reiteró que se trabaja para establecer con precisión lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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El caso reaviva el debate sobre la protección animal en Colombia. La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) establece sanciones por maltrato y violencia contra los animales. De acuerdo con esta norma, causar la muerte de un animal puede acarrear penas de entre 32 y 56 meses de prisión, además de multas que van de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

La comunidad de Bosa pide que se identifique al responsable del hecho y que se apliquen las medidas correspondientes conforme a la ley.

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