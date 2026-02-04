La alcaldía local de Ciudad Bolívar dará inicio este sábado 7 de febrero a las inscripciones para diversos procesos de formación enfocados en la autonomía económica femenina. La estrategia contempla cuatro componentes educativos diseñados exclusivamente para mujeres residentes en esta zona del sur de Bogotá, con el fin de potenciar sus perfiles laborales.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos más llamativos es la oferta de formación en conducción para obtener la licencia tipo C1. Este programa está destinado a mujeres con edades entre los 18 y 60 años, permitiendo que las beneficiarias aprendan a manejar vehículos de servicio particular y obtengan su documento oficial sin pagar trámite alguno. Los programas restantes incluyen áreas de alta demanda como la vigilancia, el cuidado estético de manos y pies, y el emprendimiento con enfoque en innovación digital.

(Vea también: Bogotá podría volver a sufrir racionamiento: hacen advertencia para 2026 que preocupa)

En cuanto a los requisitos, las interesadas deben habitar obligatoriamente en la localidad y presentar la siguiente documentación:

Lee También

Documento de identidad.

Certificado del Sisbén.

Recibo de servicio público.

Certificado Adres.

(Vea también: Bogotá se transforma: así será el Día sin Carro y sin Moto que apuesta por la vida y la movilidad sostenible)

Igualmente, oferta educativa tiene variaciones en los rangos de edad según el área de estudio:

Formación en emprendimiento e innovación digital (mujeres mayores de 18 años).

e innovación digital (mujeres mayores de 18 años). Formación en vigilancia (mujeres mayores de 18 años).

(mujeres mayores de 18 años). Formación en cuidado estético de manos y pies (mujeres mayores de 14 años).

Finalmente, la alcaldía local precisó que se dará prioridad a mujeres que pertenezcan a grupos con enfoque diferencial. En este grupo se incluyen mujeres cuidadoras, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras y mujeres con medida de protección, quienes deberán presentar los soportes correspondientes.

* Pulzo.com se escribe con Z