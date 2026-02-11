La Alcaldía de Bogotá informó que, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se habilitarán nuevos Ecopuntos en diferentes localidades de la ciudad entre el 9 y el 14 de febrero de 2026. Estos espacios permitirán que la ciudadanía entregue muebles viejos, colchones, escombros y otros elementos de gran tamaño de manera gratuita y en puntos autorizados.

Sigue a PULZO en Discover

Los Ecopuntos estarán ubicados en sectores como Antonio Nariño, Usme y Barrios Unidos, entre otras localidades. La entidad explicó que estas jornadas buscan facilitar la correcta disposición de residuos voluminosos y evitar que sean abandonados en el espacio público, donde afectan la movilidad y el entorno de los barrios.

(Vea también: ¿Cuál es la barbería más antigua de Bogotá? Está cerca de la Plaza de Bolívar y todavía funciona)

¿Cómo funcionan los ecopuntos en Bogotá?

Cada semana se instalan cajas estacionarias que recorren distintas zonas de la capital. En estos contenedores, los ciudadanos pueden depositar sin costo muebles en mal estado, tejas, colchones y escombros provenientes de pequeñas adecuaciones en viviendas o establecimientos comerciales.

Lee También

Además, la Alcaldía recordó que quienes estén adelantando remodelaciones en sus hogares, negocios o emprendimientos pueden coordinar la recolección de residuos voluminosos directamente con el operador de aseo. Para ello, está habilitada la Línea 110, donde se puede agendar el servicio en la puerta del predio.

Lee También

También invitan a la ciudadanía a reportar puntos críticos de acumulación de basuras o escombros a través de los canales oficiales. Estos reportes permiten intervenir zonas afectadas y conservar los espacios públicos en condiciones adecuadas.

Para consultar horarios de recolección de basura están disponibles la Línea 195 y el WhatsApp Chatico 316 023 1524. Asimismo, el reporte de arrojo ilegal de residuos se puede hacer en la Línea 195, opción 8, mientras que la disposición correcta de escombros se gestiona en la Línea 110.

* Pulzo.com se escribe con Z