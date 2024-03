La inseguridad en Bogotá es una situación que ya se salió de las manos, pues ya nadie se siente seguro debido a que en cualquier sitio de la ciudad están robando, extorsionando y hasta asesinando personas, por lo que hay un peligro latente todo el tiempo.

De hecho, unos de los más perjudicados son los comerciantes, puesto que los extorsionistas los tienen asfixiados y si no pagan la cuota que les piden, simplemente les quitan la vida, tal como ocurrió hace unos días en una carnicería de Bogotá.

De hecho, hay dos personas que, aunque están encarcelados, siguen liderando las bandas que cometen estos crímenes y, así y todo, viven con todas las comodidades dentro de las instalaciones penitenciarias: ‘Satanás’ y ‘Brayan 38’.

Tal como dio a conocer el medio El Tiempo, estas dos personas tienen celulares dentro de sus celdas y desde allí es que coordinan todo el plan para sacarle plata a los comerciantes, lo que les permite seguir financiándose y creciendo cada vez más.

De hecho, el medio mencionado tuvo acceso a unos audios en los que se oye claramente cómo trabajan y hasta los lujos que tienen, pese a estar encarcelados.

En cuanto a ‘Brayan 38’, por ejemplo, se comunica hasta Medellín para coordinar todos sus planes delincuenciales. “Yo soy el que maneja las finanzas de la organización. Tengo 32 homicidios comprobados y faltan otros 15. Los muchachos trabajaron toda la noche paladeando esas viejas a ver si esta semana entregan algo”, asegura en uno de los audios.

Y en otro incluso se oye cómo le pide explicaciones a un comerciante por no vender el trago adulterado que la misma organización vende: “¿Para qué me sacó el trago a la calle para que los tombos se lo lleven? Yo le voy a hablar claro y nadie puede trabajar con usted, ni mujeres ni meseros, ahora sí va a saber quién soy yo y debe pagar si quiere trabajar, si quiere abrir su negocio”.

Por otro lado, ‘Satanás’, que fue capturado en noviembre del año pasado, también se comunica con Medellín para explicar que está cómodo y que no tiene deseo de salir de prisión: “Aquí estoy tranquilo, tengo dónde dormir, buena comida, ando con mis cadenas de oro, tengo 20 pares de zapatos, cobro la plata que me llega de la calle y nadie me jode para matarme porque en la calle dan 50 millones por mi cabeza”.