Desde que José Manuel Vera Sulbarán, más conocido como alias ‘Satanás’, está en la cárcel, en Bogotá se ha desatado una ola de violencia por parte de los integrantes de la banda que lleva ese apodo y que se ha dedicado a extorsionar y hasta asesinar a comerciantes y conductores tanto en Soacha, Cundinamarca, como en la capital de la República.

“Las amenazas aparecieron desde ayer en la noche. (Dicen) que van a matar a los conductores si no se paga una extorsión”, contó para Citytv una de las personas advertidas, que prefirió proteger su identidad.

Y es que audio revelados por el citado medio muestran como un hombre, que se hace llamar ‘Pedrito’, les dice a los conductores que es uno de los cabecillas de la organización.

“Les estoy haciendo este llamado porque lo que menos queremos es que sigan cayendo víctimas inocentes. Ya cayó la primera, les dimos el aviso y todavía no se han comunicado con nosotros. Si no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio. Les vamos a matar semanalmente un chofer. O se comunican con nosotros por las buenas o por las malas”, dicen los audios.

Al parecer, a la primera víctima a la que se referían los delincuentes es José Luis Sánchez, un ayudante de conductor de bus que fue asesinado el pasado 28 de febrero en Soacha, de acuerdo con el noticiero.

El principal problema de esta situación es que las personas amenazadas no acuden a denunciar por temor a represalias, por lo que las autoridades poco pueden hacer; sin embargo, lo que se sabe es que la Fiscalía ya asumió la investigación para esclarecer estos hechos.