Por medio de un audio, el líder de la banda ‘Satanás’ amenaza con matar a los comerciantes que no paguen las extorsiones que esta banda delincuencial les cobra. Pese a que se encuentra pagando una condena, sus hombres “siguen activos“, pues “no le copean a ningún uniformado“.

(Le puede interesar: Hombre que asesinó a anciano en Bogotá está siendo buscado y familia clama justicia)

José Manuel Vera es conocido como el líder de una de las bandas más peligrosas de Bogotá. Su alias es ‘Satanás’ y pese a estar preso, sigue dirigiendo a esta organización delincuencial; por medio de un audio aseguró que su banda sigue activa y lanzó una amenaza a los comerciantes: “Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer“.

Cabe destacar que el delincuente también está siendo nombrado en panfletos que miembros de esta banda están repartiendo en diferentes establecimientos. Según se lee en los mismos, atacarán en Bogotá a las personas hasta que su jefe no tenga beneficios en la prisión: “no van a parar las muertes en Bogotá de gente hasta que saquen al patrón Satanás para un patio con todos los beneficios”, asegura el mensaje impreso.

Según se puede oír en el mensaje de voz que ha estado corriendo por WhatssApp, el judicializado envía una amenaza directa contra los comerciantes de una zona controlada por “Moisés y… Pedro“. Según afirma, “ya los muchachos tienen coordenadas directas de que empiecen a matar gente todos los días“:

“Todos los comerciantes, les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz; correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”.