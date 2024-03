Este sábado 9 de marzo se hizo pública una supuesta carta de puño y letra de José Manuel Vera, el temido criminal conocido con el alias de ‘Satanás’, quien es señalado de ser uno de los cabecillas de la banda criminal venezolana ‘El Tren de Aragua’. En la misiva negó ser el responsable de las extorsiones y asesinatos que tienen atemorizda a Bogotá.

“Me pronuncio mediante este comunicado con el fin de aclarar que yo no soy culpable de los muertos que están cayendo en Bogotá, ya que yo estoy privado de mi libertad y para nadie es un secreto que (cuando) lo capturan a uno, inmediatamente sale un sucesor, así que ya esto es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado las medidas pertinentes. En la cárcel La Tramacúa me tienen completamente vigilado”, habría escrito Vera.