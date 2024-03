En Bogotá, la Fiscalía ha venido registrando con preocupación graves denuncias de desplazamiento forzado interno por cuenta de grupos criminales en los últimos 3 años. Estas bandas amenazan a las familias hasta el punto de desterrarlas de sus viviendas.

Noticias Caracol obtuvo el testimonio de las víctimas, quienes pidieron no revelar su identidad, pues son objeto de amenazas. Infructuosamente, llevan meses buscando al Estado para que les brinde protección.

Por insólito que parezca, Bogotá pasó de ser ciudad receptora de desplazados por el conflicto a epicentro del desplazamiento forzado interno.

“Uno cree que esos temas de desplazamiento forzado y que sacan a la gente de sus casas pasan solo en el campo. Un día cualquiera un vecino nos llama y nos dice que se metieron. Que nos cobraban el dinero y que, si no íbamos a pagar, nos quedáramos quietos, si no, pues ya sabíamos cuáles eran las consecuencias”, manifestó una víctima.

Las denuncias, según la Fiscalía, se concentran principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe. El modus operandi de las bandas es similar, según lo reveló otro afectado.

“Que me tengo que ir y si no, pues que me atenga a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente es una amenaza. Tenía conocimiento de que ya lo estaban haciendo, despojando a la gente de sus propiedades, pero uno no lo podía creer, eso no puede ocurrir”, dijo la víctima.